Zufrieden zeigt sich die Stadtverwaltung mit dem nächsten Schritt des Sanierungsvorhabens Käferbrücke. Seit Dienstag ist die wichtige Verkehrsverbindung über die Brigach für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt. Die verkehrsrechtliche Anordnung wurde reibungslos umgesetzt.

Halteverbot auf Umleitungsstrecke

„Die Brückensperrung erfolgte am Dienstag gegen 7 Uhr“, sagte Beatrix Grüninger. Der Umleitungsverkehr, so die Sprecherin der Stadtverwaltung, sei seither nach Plan gelaufen. Zumindest habe es bisher keine gegenteilige Resonanz gegeben. Funktioniert habe auch die Parkdisziplin der Verkehrsteilnehmer. Die Halteverbotsschilder entlang der Umleitungsstrecke würden eingehalten. „Beschwerden sind beim Ordnungsamt nicht eingegangen“, so Grüninger weiter. Auf der Umleitungsstrecke gilt absolutes Halteverbot.

Donaueschingen Noch fließt der Verkehr ungehindert: Die Sanierung der Käferbrücke hat begonnen Das könnte Sie auch interessieren

Von Staus im Verlauf der Umleitungsstrecke mochte sie nicht sprechen. Straßen- und Brückensperrungen könnten nun mal zu Behinderungen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen sowie zu gelegentlichen Verkehrsengpässen führen. Ein wenig Geduld, so die Beobachtung der Redaktion der ersten Tage, muss man etwa zu bestimmten Zeiten beim Einfädeln aus der Max-Egon-Straße auf die Bahnhofstraße aufbringen.

Für Marktbesucher sind die Parkmöglichkeiten in der Nähe des Marktes eingeschränkt. Ein Tipp der Stadtverwaltung: die Stellplätze unter der Schellenbergbrücke nutzen und zu Fuß über die Käferbrücke zum Einkaufen gehen. | Bild: Wursthorn, Jens

Die Umleitungsstrecke erfolgt über die Hermann-Fischer-Allee und die Max-Egon-Straße, was ab Freitag dieser Woche die Verlegung einiger Stände des Wochenmarkts erforderlich macht. Weil die Stände umziehen müssen, wird die Wasserstraße zwischen der Käferstraße und dem Schlüsseldienst Held an Markttagen ebenfalls gesperrt. Das schränkt die Parkmöglichkeiten für Marktbesucher ein. Die Stadt empfiehlt, die Parkplätze an der Donauhalle und unter der Schellenbergbrücke oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Donaueschingen Ob bei Fisch, Käse oder Obst: Das sind die Kühlstrategien der Markthändler Das könnte Sie auch interessieren

Fußgängern ist es weiterhin möglich, die Käferbrücke zu überqueren. Der zweite Bauabschnitt dauert voraussichtlich drei Monate und umfasst bei der Sanierung der Oberseite der Brücke Beton- und Abdichtungsarbeiten sowie die Erstellung von neuem Fahrbahnbelag, Geländer, Brückenkappen und Bordsteinen.