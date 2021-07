von Anita Reichart

„Mach´ dein Ding und spiel´ mit beim Wolterdinger Fußballclub“, lautet das Motto, um noch mehr Nachwuchs zu bekommen. Ziel ist es wieder eine eigene Jugendmannschaft ohne Spielgemeinschaft zu stellen.

Jugendarbeit erfolgreich

Über eine derzeit erfolgreiche Jugendarbeit freut sich FCW-Vorsitzender Markus Langenbacher, nicht nur wegen dem FC, sondern Kinder brauchen auch sozialen Kontakt, meint er. Doch nun werden noch Trainer und Betreuer gesucht.

Aktuell rennen 46 Kinder und Jugendliche dem runden Leder hinterher. „Dass diese dem FCW treu bleiben, muss man als Verantwortliche auch etwas tun. Das heißt: „Wir müssen den Club attraktiv halten“, sagt der Vorsitzende. Der FCW hat über all die Jahre gegen viele Widrigkeiten angekämpft, und diese auch gemeistert. Wir haben einen tollen Verein. Es passt alles. Wir sind für die Zukunft gewappnet, und müssen darauf achten, dass das Erbe auch dann mal so, an den Nachwuchs weiter gegeben werden kann“ fügte er stolz an.

Lob für Jugendleiter Johannes Scherer

In diesem Zusammenhang bekam auch Jugendleiter Johannes Scherer (auch Jojo) genannt, ein großes Lob von den Verantwortlichen. Er gab einen Ausblick auf die neue Saison, in der wieder alle Altersklassen gemeldet sind. Teilweise im Rahmen einer Spielgemeinschaft oder in Gastspielkooperation mit benachbarten Vereinen.

Großer Zuwachs bei den G- und F-Junioren

Die Zahl der Neuanmeldungen im Bereich der G- und F- Junioren sei immens hoch. Jede Woche dürfe man neue Mädchen und Jungs im Training begrüßen, das montags ab 18 Uhr, stattfindet. Das Trainerteam um Julia Doser, Marcel Dannecker, Franz-Felix Engesser und Bianca Reschka sind wohl begeistert von der Spielfreude und dem Talent, das der Nachwuchs mitbringt.

Die FCW-Jugendabteilung bietet dem Fußballnachwuchs den optimalen Rahmen für eine attraktive und Gewinn bringende Freizeitgestaltung-im wahrsten Sinne des Wortes. Informationen zum Schnuppertraining erteilt Jugendleiter Johannes Scherer, Telefon: 0176 43297665