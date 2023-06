100 Jahre DJK Donaueschingen – das ist für den Verein ein triftiger Grund, um zu feiern. Und das ob des vollen Jahrhunderts gleich ganze drei Tage lang. Die Grün-Weißen boten den zahlreichen Gästen aus Nah und Fern eine bunte Mischung aus Sport, Musik, Unterhaltung und Gaudi pur für alle Generationen.

700 Mitglieder gehören der DJK an. Und nicht nur sie erlebten ein einmaliges und unvergessliches Jubiläum. So gab es nach drei Tagen rundum zufriedene Gesichter, sicherlich auch Erleichterung beim engagierten Vorstand und den rund 150 Helfern, aber auch voll des Lobes seitens der Gäste.

Eine große DJK-Familie

Ulrike Bank-Kramer und Heiner Kramer sprechen dabei von der großen DJK-Familie, die entgegen dem Vereinstrend wächst und durch solche Veranstaltungen zeige, wie man auch in der heutigen Zeit die Menschen begeistern könne. „Vor allem der Gottesdienst ist eine wahre Freude gewesen“, sagt Ulrike Bank-Kramer.

Unterm Sonnenschirm lässt es sich gut gehen: Heiner Bank (von links), Norbert und Brunhilde Rosenstiel sowie Ulrike Bank-Kramer. | Bild: Gerold Bächle

Dem konnte der eingefleischte DJKler Benny Neininger – er gehört schon seit seinem zwölften Lebensjahr dem Verein an – nur beipflichten: „DJK ist bei weitem nicht nur Fußball, sondern ein Sportverein mit vielen Möglichkeiten, bei dem meine ganze Familie sich aufgehoben und wohlfühlt.“ Deshalb sei es selbstverständlich, beim Jubiläum mit dabei zu sein.

Das Jubiläum der DJK Die Gründung Der Beginn der Erfolgsgeschichte der DJK Donaueschingen führt ins Jahr 1923. Damals wurde die DJK gegründet, heute 100 Jahre danach ist der Verein sportlich sehr erfolgreich, – so wurde gerade der Aufstieg in die Verbandsliga gefeiert – bietet einen vielfältigen Breitensport, hierzu zählen auch Gymnastik, Radfahren, Tischtennis, Wandern und ganz neu Steel-Dart, ist in der Jugendarbeit vorbildhaft, setzt aber wie damals auf die Werte Gesundheit mit Rehasport, Kameradschaft und Eigeninitiative. Der Neustart 1953 wurde der Verein nach dem Krieg wieder gegründet. Er konnte sich bereits im September des Jahres über den neuen Sportplatz in Allmendshofen freuen. 1956 wurde die Tischtennisabteilung, 1959 die Turn- und Leichtathletikabteilung, 1979 die eigenständige AH-Abteilung, 1983 die Gruppe „Fit mit Fun“, 1984 die Kick-Tipp-Abteilung, 1987 der Lauftreff, 1988 die Kinderturn-Gruppe, 2001 die Rehagruppe Kinder mit Handicap, 2015 die Gründung der AH-Fahrradgruppe, 2016 die Rehagruppe Krebsnachsorge, 2021 den Mama-Treff und die Steel-Dart Gruppe und ganz neu die Damenmannschaft gegründet.

DJK-Fest mit Open-Air-Atmosphäre

„Die Organisation ist einfach Spitze, dazu diese Open-Air-Atmosphäre“, würdigte Claudia Zipser aus Villingen das DJK-Fest. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Wolfgang Knöbel aus Donaueschingen kamen sie mit dem Rad. „Da können wir dann auch die gute Küche besser genießen“, so Knöbel. Für Susi Tritschler aus Wolterdingen war es klar, das DRK-Jubiläum zu besuchen: „Mein Sohn spielte hier Fußball und ich fühle mich immer noch der DJK-Familie verbunden.

Viel Unterhaltung beim Fest Video: Silvia und Gerold Bächle

Diese familiäre Atmosphäre sei sicherlich etwas DJK-typisches, was auch Achim Durler aus Wolterdingen bestätigte. Auch er genoss das Fest in vollen Zügen. Der ehemalige aktive Fußballer zollte dem Aufsteiger großen Respekt: „Die sportlichen Leistungen sind überall zu sehen.“

Gerade am Samstag und Sonntag waren die vielen Schattenplätze bei glühender Hitze schnell besetzt, wer hier zu spät kam, der freute sich, in einem der offenen Zelte Platz nehmen zu können.

Ob Spiel, Sport, Spaß oder andere Unterhaltung: Beim Fest der DJK ist für jeden Geschmack etwas dabei – und viele kommen vorbei. | Bild: Gerold Bächle

„Weißwürste und Brezeln ausverkauft“, hieß es am Sonntag relativ schnell. Während die einen noch eine der 200 Weißwürste verspeisten, waren die anderen hungrigen Gästen bei den Alternativen wie Steak, Pompes, Würste oder beim Veggi-Burger mehr als zufrieden.

Wer sind die Besten an der Platte? Video: Silvia und Gerold Bächle

„Mehrmals mussten wir Würste vom regionalen Metzger nachholen“, erklärten Ruth und Herbert Früh, die beim Männergesangverein (MGV) am Grill standen. „Für freuen uns sehr, dass der MGV uns mit dem Essen unterstützt“, informiert Sabrina Kurth, die in der Vorstandschaft für die Finanzen zuständig ist. Auch die Clubhauswirtin Kim Tümkaya unterstützte mit dem Bierstand und Markus Fürderer mit seiner Cocktail-Kugel.

Eine kurze Pause vom Grillen machen Ruth und Herbert Früh mit Marga Konn (links). | Bild: Gerold Bächle

„Sonst hätten wir das große Rahmenprogramm nicht stemmen können“, ergänzt Ehemann und Vorsitzender für den Sport und Spielbetrieb Olaf Kurth. Ganz bewusst hatte man beim Jubiläum den Elfmeter-Cup ausgetragen, ein Jugend-Turnier und auch ein AH-Städtedreieck-Turnier gemacht.

Sehr gut kam am Sonntag der Familiensporttag an. Olaf Kurth, Oliver Rösch, Sven Klaus Raffael und Claudi Jengo hatten das Sportmobil mit den zahlreichen Attraktionen auf dem Sportplatz aufgebaut und waren für den Fußball Parcours für das DFB-Fußball-Abzeichen verantwortlich. Auch die Tischtennisabteilung war aktiv und gleich nebenan das DRK mit zahlreichen Informationen und dem Krankenwagen.

Drei Tage lang feiert die DJK Donaueschingen ihren 100. Geburtstag, mit dabei sind auch Raphael Künstler (von links), Philipp Jonas, Finn Künstler, Stefan Heitzmann und Franzi Hummel. | Bild: Gerold Bächle

Nicht weniger attraktiv und abwechslungsreich waren die musikalischen Beiträge. „Am Freitag haben wir bewusst auf die Jugend mit DJ Borni gesetzt“, informiert Sabrina Kurth.

Die Dorffäger in Aktion Video: Silvia und Gerold Bächle

Dies ging ebenso auf, wie die vielen Besucher beim Liveauftritt mit den Shaking Dices, dieser grandiosen Rockabilly-Band oder am Sonntag mit den Dorffägern aus Aufen.