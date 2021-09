Die Familie Fesenmeyer aus Donaueschingen besetzt seit sechs Generationen die Stelle des Försters im Oberholz. Die lange Tradition begann 1837. Heute steht Simon Fesenmeyer, der Forstwirtschaft studiert, bereits in den Startlöchern.

Hans-Peter Fesenmeyer aus Hubertshofen ist Förster in sechster Generation im Donaueschinger Stadtwald. Und während er noch lange nicht ans Aufhören denkt, steht die siebte Generation bereits in den Startlöchern. Sohn Simon absolviert seit 2019 in