Das ist die Stadttaubenhilfe

Die Stadttaubenhilfe VS ist eine ehrenamtliche Einrichtung mit einem Team von sechs Personen. Gründer und Sprecher der Stadttaubenhilfe ist Thorsten Kuchenbecker, der weitere Mitarbeiter jederzeit willkommen heißt. Die Stadttaubenhilfe freut sich über die Unterstützung mit Sach- und finanziellen Spenden. Ziel ist es den Taubenbestand im Landkreis in den Griff zu bekommen und kranken und verletzten Tieren durch eine entsprechende Pflege in der Auffangstation zu helfen. Die Stadttaubenhilfe ist gefordert ausgesetzte Tiere der Polizei zu melden. Informationen und Meldungen über entflohene Tiere nimmt die Stadttaubenhilfe VS unter 01520/04297335 oder stadttaubenhilfevs@gmail.com entgegen.