Die vor 550 Jahren erbaute Entenburg in Pfohren hat ihren Namen von Kaiser Maximilian I. Das Jubiläum eines der Wahrzeichen der Baar ist ein Grund zum Feiern. Es wird auch schon geplant. Ein Blick in die Geschichte und die Überlegungen zu einem künftigen Jubiläumsfest.

Die Entenburg in Pfohren gilt schlechthin als Wahrzeichen der Baar. 550 Jahre hat sie jetzt auf ihrem Buckel. In Pfohren gibt es kein älteres Gebäude, und auch auf der Baar dürfte es nur wenige Häuser geben, die ihr in dieser Hinsicht das Wasser