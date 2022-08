von Roger Müller

CHI Wochenende in Donaueschingen: Der zweite Turniertag ist frei nach dem neuen Motto „Dressur Edition“ mit Dressur gespickt.

Bild: Roger Müller

Die ersten zwei Tage war die Zuschauerkulisse zwar noch etwas spärlich, doch bei den großen Entscheidungen am Samstag und Sonntag hoffen die Veranstalter auf eine höhere Besucher Resonanz.

Bild: Roger Müller

Jens Maahs aus dem Brigachtal ist seit Jahren der Helfer mit schwerem Gerät beim Reitturnier in Donaueschingen. Und so auch in diesem Jahr bei der Dressur Edition, auch hier gibt es nämlich genug zu tun.

Bild: Roger Müller

Die zweite Vorsitzende des RFV Schwenningen Vanessa Hennig, ist in diesem Jahr erstmalig bei den Siegerehrungen als Vertreterin ihres Vereins auf der „Dressurbühne“, Hier mit der Siegerin der U25 Tour Vicky Rohrmuss vom RFV Heuchlingen.

Bild: Roger Müller

Melanie Grießhaber aus Schwenningen, übt schon einmal das Lächeln für die anstehende Siegerehrung. Auch sie ist schon jahrelang Gast beim Turnier in Donaueschingen, allerdings fast immer schon als treue Helferin.

Bild: Roger Müller

Doppelolympiasiegerin mit der Mannschaft Dorothee Schneider, war der gedeierte Star bei der ersten Vier Sterne Prüufng am Freitag.

Bild: Roger Müller

Er war eigentlich schon immer nur bei der Dressur, Florian Adam. Er ist eloquenter Sprecher bei der Dressur, und kennt Ross und Reiter sehr genau, und kann somit dementsprechend auch interessante Information an das Publikum weitergeben.

Bild: Roger Müller

Turnierchef Kaspar Funke (links) und Roland Bieger, ehemaliger Geschäftsführer bei den Ricosta Schuhfabriken.

Bild: Roger Müller

Claus Steidinger, der Pächter der Reitanlage des RuF Donaueschingen, hier vor einem Werbeplakat dass vor Jahren erstellt wurde, er ist der Reiter ganz rechts. Er findet es schade, dass das Springen und Fahren in diesem Jahr nicht stattfindet, Dressur ist einfach zu speziell und eigentlich nur für Fachpublikum. Das Familienevent bleibt dabei einfach außen vor.

Bild: Roger Müller

So jubeln Sieger, Moritz Treffinger aus Oberderdingen freut sich über seinen Sieg der Prüfung beim Reitturnier in Donaueschingen, er sichert sich damit das Goldene Reitabzeichen.