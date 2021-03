Es war eine Bitte. Aber sie rüttelte massiv am Grundverständnis der christlichen Kirchen. Gerade an den höchsten Feiertagen von Katholiken und Protestanten, sollte auf Präsenzgottesdienst verzichtet werden, mahnten Bund und Länder zu Beginn der Woche.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing ließ sich vernehmen, man habe zu Weihnachten gezeigt, wie man mit Vorsicht Gottesdienste begehen könne. Darauf wolle man an Ostern nicht verzichten.

Die Pfarrkirche St. Johann zieht wegen ihrer schönen Innenausstattung viele Besucher an. Über die Feiertage dürfte das, so Pfarrer Loks, nicht der Fall sein. | Bild: Wursthorn, Jens

Diese Position pauste sich in den vergangenen Tagen auf die nachgeordneten Ebenen durch. Auch in Donaueschingen steht die Entscheidung.

„Die Präsenzgottesdienste finden wie geplant statt“, sagte am Freitag Pfarrer Erich Loks. Natürlich komme das Hygienekonzept in Anwendung. Er weist auch auf Online-Gottesdienste hin, die auf der Homepage der Seelsorgeeinheit zu finden sein werden.

Meinungsbild mit breitem Spektrum

Getragen wird die Entscheidung durch das Votum aus der wöchentlichen Dienstversammlung am Freitagvormittag, an dem das Seelsorgeteam und Pfarrgemeinderäte teilgenommen haben. Ermutigend sei das grüne Licht aus Freiburg zur Abhaltung von Präsenzgottesdiensten gewesen. Zu dem weit gefächerten Thema habe man im Vorfeld ein Meinungsbild eingeholt. Bei den Rückmeldungen war das ganze Spektrum dabei. Zwischen „vorsichtig bleiben“ und „wir können es mit dem Konzept wagen“. Letztlich habe man sich darauf verständigt, die Präsenzgottesdienste anzubieten. „Ich war da auch dafür“, sagte der Pfarrer.

Die Pfarrkirche St. Johann, eine starke Woche vor Ostern. | Bild: Wursthorn, Jens

Auch angesichts vielfältiger Angebote im Internet und Radio geht Loks aber davon aus, dass viele Leute nicht zum Oster-Gottesdienst gehen werden. Das konnte man auch in den vergangenen Wochen beobachten. Zudem werden wohl keine Besucher da sein.

Bei den Gottesdiensten gibt müssen die Kontaktverfolgungszettel ausgefüllt werden und es gibt ausgewiesene Plätze, die den Mindestabstand von 1,5 Meter gewährleisten. Eine Voranmeldung sei nicht notwendig. Das sei zwar eine Empfehlung, aber keine Verpflichtung.

Gesang ist verboten

Der Ablauf werde ganz normal sein. Schon am Palmsonntag werden die Wortgottesdienste draußen gefeiert, die Eucharistiefeiern aber in den Kirchen. Das findet, ohne Prozession, vor Ort statt. So werde es auch in der Osternacht sein. Es gibt keinen Einzug mit dem Osterfeuer. „Alles wird in einer abgespeckten Form gefeiert“. Die Gottesdienste werden zeitlich gestrafft, Gesang ist verboten, die Liturgie wird auf die wichtigsten Elemente beschränkt. „Aber man wird noch erkennen, dass das ein Karfreitags- oder ein Ostersonntaggottesdienst ist“, beruhigt der Pfarrer etwaige Befürchtungen.

Die Gottesdienstzeiten, so Loks, sind in den nächsten Tagen im Pfarrblatt und auf der Homepage www.kath-donaueschingen.de aufgeführt.

Protestanten entscheiden noch

Bei der evangelischen Kirchengemeinde war am Freitagmittag noch keine Entscheidung gefallen. „Wir sind noch kräftig in der Vorbereitung“, sagte Pfarrerin Dagmar Kreider auf Anfrage. Eine Entscheidung über Präzenzgottesdienste werde am Freitagabend in einer Videoschalte mit dem Kirchengemeinderat gefällt.

Wenn es Gottesdienste gibt, dann sollten sie vielseitiger ausgestaltet werden als in den Vorjahren. Damit das Hygiene-Schutzkonzepte noch besser eingehalten werden kann, sollen sich die Teilnehmer stärker im Kirchenraum verteilen, so eine Anregung der Pfarrerin.