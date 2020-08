Die Demonstration für ein tolerantes und weltoffenes Donaueschingen wird am Sonntag, 16. August, noch breiter aufgestellt. Mit dabei sind die „Omas gegen Rechts“, die von SPD-Ortsvereinschef Jens Reinbolz aufs Gleis gesetzte Initiative „Donaueschingen ist offen und bunt“ sowie das Offene Antifastische Treffen (OAT) Villingen-Schwenningen.

Dabei sammelt sich die örtliche Initiative um 12 Uhr am blauen Rathaus, um von dort aus mit einem Demonstrationszug über die Karlstraße und entlang von Stadtkirche und Musikschule den Lammplatz anzusteuern. Die Demo des OAT startet um 11.30 Uhr am Bahnhof und schließt sich um 12.15 Uhr „Donaueschingen ist offen und bunt“ an. Zuvor stattet die Antifa jenem Gasthaus einen Besuch ab, in dem die AfD-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative Baden-Württemberg„ eine Veranstaltung mit dem Brandenburger AfD-Rechtsaußen Andreas Kalbitz geplant hatte. Den Veranstaltungsraum hatte der Wirt zwischenzeitlich abgesagt, die AfD-Veranstaltung fällt aus.

Donaueschingen Mit seinem Demonstrationszug möchte Jens Reinbolz ein Zeichen gegen Rechts setzen Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch enthält der AfD-Fahrplan eine Kundgebung vor dem Gastronomiebetrieb, wie aus einer Mitteilung der „Omas gegen Rechts“ hervorgeht. Diese laufen die Demo nicht mit. Auf dem Lammplatz setzen sie mit einem Pavillon mit Stellwänden, Banner und Infotisch und vielen gesprächsbereiten Omas einen Kontrapunkt, der, begleitet von Livemusik, bis etwa 14 Uhr dauern soll.

Donaueschingen Die Demo für ein weltoffenes Donaueschingen findet trotzdem statt Das könnte Sie auch interessieren

„Omas gegen Rechts“ ist eine überparteiliche Initiative. Zu Themen und Fragestellungen, die überwiegend Frauen in den politischen Diskurs einbringen, gehören Antisemitismus, Rassismus, Faschismus oder Frauenfeindlichkeit. Als positive Werte stehen Toleranz, ein respektvolles Miteinander, Demokratie und ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt.

Donaueschingen Die „Omas gegen Rechts“ fühlen sich in Donaueschingen wohl: Hier funktioniert die Diskussionskultur Das könnte Sie auch interessieren

Bei Demo und Kundgebung sollte ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Jens Reinbolz bittet unter jens@reinbolz.de um eine Anmeldung für die Demo. Je nach Teilnehmerzahl werden Ordner eingesetzt, die helfen, die Corona-Bestimmungen einzuhalten.