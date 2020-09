Dank der Witterung und des großen Einsatzes aller Beteiligten machen die Arbeiten zur Revitalisierung des Donauursprungs bei Donaueschingen gute Fortschritte. Dies teilte das Regierungspräsidium Freiburg (RP) in einer Presseinformation mit. Die im Juli begonnenen Arbeiten lägen gut im Zeitplan, heißt es in der Mitteilung weiter. Voraussichtlich am Montag, 21. September, werde mit dem Bau der neuen Schwerlastbrücke über die Breg begonnen.

Brigachweg nur für Anwohner offen

Zurzeit sind große Bagger dabei, das Flussbett des neuen Mündungsbereichs am Standort des alten Kreistierheims auszubaggern und zu profilieren. Das anfallende Material wird zwischen der Breg und der Bundesstraße 27 als Sicht- und Lärmschutzwall für den neuen Donauursprung eingebaut.

Der Brigachweg ist daher für den Verkehr gesperrt. Anlieger der Kleingartenanlage, der Kleintierzüchter, der Hundefreunde und des Kreistierheims können die Baustelle jedoch in Schrittgeschwindigkeit passieren. Auch die Entsorgungsstation für Wohnmobile an der Kläranlage ist erreichbar. Radfahrer werden dagegen gebeten, stattdessen die ausgeschilderte Umleitungsstrecke zu nutzen.

Brückenbau dauert bis Frühsommer 2021

Die Arbeiten für die neue Schwerlastbrücke über die umgestaltete Breg am Brigachweg werden je nach Witterung bis in den Frühsommer 2021 dauern. Bis Ende des kommenden Jahres wird dann die Breg bis zur Eisenbahnbrücke im Süden und die Brigach bis zum fürstlichen Park naturnah umgestaltet. In diesem Zuge wird auch eine neue Fuß- und Radwegbrücke über die Breg entstehen, die die Prinz-Fritzi-Allee direkt mit dem neuen Vereinsheim der Hundefreunde verbindet.

Donaueschingen Stadt setzt auf eine freiwillige Begrünung von Schottergärten Das könnte Sie auch interessieren

Das Projekt des am RP angesiedelten Landesbetriebs Gewässer am Zusammenfluss von Brigach und Breg ist eine der größten Renaturierungs-Maßnahmen in Baden-Württemberg. Der Donauursprung wird naturnah gestaltet und für Besucherinnen und Besucher erlebbar gemacht. Im Zuge des Projekts wird die Donau um 300 Meter verlängert. Das Vorhaben kostet rund vier Millionen Euro.