von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Es macht mir große Freude hier zu sein“, sagt Stephanie Hoch auf die Frage, wie es ihr in Donaueschingen geht. Seit dem 1. September arbeitet sie als Pastoralassistentin in der Seelsorgeeinheit Heilige Dreifaltigkeit und hat bereits einiges kennengelernt von der Arbeit im Seelsorgeteam und vom Leben in der Pfarrgemeinde. Zudem bringt sie viel Wissen und interessante Erfahrungen aus ihrem Studium mit in die praktische Ausbildung auf ihrem Weg zur Pastoralreferentin.

Stephanie Hoch arbeitet als Pastoralassistentin in der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Aufgewachsen ist Stephanie Hoch in einem kleinen Dorf bei Sigmaringen. Dort und durch die Mutter, die Wortgottesdienste gestaltete, habe ihre christliche Sozialisation stattgefunden. Immer noch begeistert erzählt sie von ihrer Ministrantenzeit, kirchlicher Jugendarbeit und ihrem Engagement in der Firmkatechese.

Mit Unterstützung prägender Menschen habe sie dann „den Faden aus Kindheit und Jugend weitergesponnen“ und nach dem Abitur an der Uni in Freiburg katholische Theologie studiert und mit dem Magister abgeschlossen.

Kennenlernen oft ohne persönlichen Kontakt

Ihr aktueller Arbeitsalltag vor Ort, Ankommen, das Kennenlernen im Hauptamtlichenteam, von Gremien und Gemeindegliedern verläuft coronabedingt meist digital. Als neue Herausforderung und Chance sieht sie den Religionsunterricht an den beruflichen Schulen in Villingen, der auch zu ihrem Aufgabendeputat gehört.

Neben ihrer akademischen Ausbildung bringt Stephanie Hoch ungewöhnliche praktische Erfahrungen mit in ihren Arbeitsalltag: Während ihrer Studienzeit habe sie in einem Seniorenstift in Freiburg „gewohnt und gelebt“, beschreibt sie das. In der Situation studentischer Wohnungsnot entstand dort das Projekt „Wohnen für Hilfe“. Zehn Studierende wohnen in der Einrichtung und leben dort in Augenhöhe mit den Senioren, entwickeln nachbarschaftliche Beziehungen, teilen ein Stück Alltag und stehen für Gespräche zur Verfügung. Entsprechend schmerzlich sei auch der Abschied gewesen.

Sie wünscht mehr Projekte zum Thema Demenz

„Das alles war prägend für meine pastorale Arbeit und die Arbeit in der Gemeinde“, so Hoch. Die praktischen Erfahrungen mit Menschen im hohen Alter, im betreuten Wohnen, mit beginnender oder schon schwerer Altersdemenz hätten aber auch noch zu Weiterem geführt, zu ihrer Abschlussarbeit unter dem Thema „Demenz in Theologie und Seelsorge“. Im Blick auf integratives Wohnen ist die 29-jährige Fachfrau inzwischen der Überzeugung: „Da könnte es noch mehr Projekte geben.“

In der Pfarrgemeinde Donaueschingen schätzt Stephanie Hoch die sehr gute Zusammenarbeit im Seelsorgeteam und mit den vielen engagierten Ehrenamtlichen. Als Mentor begleitet Tobis Hofmann als erfahrener Pastoralreferent sie in den beiden praktischen Lernjahren. Nach einem weiteren Anerkennungsjahr kann Stephanie Hoch sich auf eine Planstelle bewerben.