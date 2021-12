Die Bundesregierung will das Alter für Begleitetes Fahren künftig absenken. Laut Medienberichten könnte die Verkehrsreform bereits im Frühjahr kommen. Warum einige Fahrlehrer aus der Region offen für die Regeländerung, andere aber skeptisch sind.

Schulterblick, Einparken oder Rechts-vor-links beachten: Wer die Führerscheinprüfung bestehen will, braucht nicht nur Glück in der Prüfung, sondern auch ausreichend Fahrpraxis. Übung macht den Meister – und früh übt sich, wer ein Meister am