Donaueschingen

Die Aktion Maria 2.0 lebt: Auch in Donaueschingen wird es einen Segnungsgottesdienst für Paare jeder sexuellen Ausrichtung geben

Zwei Jahre ist es her, dass engagierte Frauen in der katholischen Kirche mehr Beteiligung und mehr Mitsprache forderten. Auch in Donaueschingen fand die Aktion Maria 2.0 etwa ein Dutzend Mitstreiterinnen. Corona macht die Gruppe in der Öffentlichkeit zwar nahezu unsichtbar, aber nicht unbeweglich. Eine bessere Vernetzung und neue Allianzen versprechen mehr Wirkung.