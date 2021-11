Was ist eigentlich, wenn ein Feuerwehr-Auto keinen TÜV mehr bekommt? Das haben die Kameraden aus Unterbränd erlebt. Am einen Tag waren sie mit ihrem Fahrzeug noch bei der Probe und in einem Einsatz. Am nächsten Tag stand der TÜV-Termin im Kalender. Doch den hätte es erst nach einer Reparatur für Rund 10.000 Euro gegeben. Und das, wo das neue Fahrzeug doch schon bestellt ist. Aber bis das da ist, dauert es noch und die Wehr braucht zwischenzeitlich ein Auto. Wie sieht die Lösung für das Problem aus?

Bild: Lutz Rademacher

Der Lieferdienst der Donaueschinger Gastronomen hat ein kurioses Problem. In den langen Lockdown-Phasen waren Lieferdienste für Gastronomen und ihre Gäste die willkommene Notlösung. Viele Lokale bieten diese Möglichkeit jetzt nicht mehr an. Der Grund hat überraschenderweise oft damit zu tun, dass das Präsenzgeschäft gut läuft.

Bild: Köster, Christian

Für gute Nachrichten war der Donaueschinger Flugplatz lange Zeit nicht bekannt. Oft ging es um das Geld, um Verluste und um Gemeinderäte, die den Geschäftsführer mit ihren Nachfragen torpedierten. Doch das scheint nun mit Eckhart Pauly vorbei. Zwar haben sich die Flugbewegungen reduziert, trotzdem ist die Gesellschaft nicht in die roten Zahlen abgerutscht.

Wolfgang Schubert beobachtet im Tower des Flugplatzes Donaueschingen derzeit wenig Flugbewegungen. | Bild: Wursthorn, Jens

Und sonst so?