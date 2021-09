von Simon Wöhrle und Julian Singler

Neuer Weg für die Breg

In vielen Bildern und Videos zeigen wir, wie die Revitalisierung des Donauursprung in die nächste Runde geht. Kommen Sie Schritt für Schritt mit.

Wie waren Unternehmen vom Stromausfall betroffen?

Die Fürstenberg Brauerei in Donaueschingen. Wie hat man dort den Strom-Black-Out überstanden? | Bild: Simon Wöhrle

Vier Minuten lang waren Donaueschingen, Hüfingen und Döggingen am Mittwochabend, 25. August, ohne Strom. Wie haben das Klinikum und Firmen dies verkraftet? Wir fragen nach.

Aufregung um Hundebiss in Grüningen

Links sind die Verletzungen von Tina Fien zu sehen, als diese nach der Hundeattacke im Krankenhaus mit fünf Stichen genäht wurden. Bei der größeren Wunde hat das Tier ihr zufolge ein Stück Fleisch aus dem Bein gebissen. | Bild: Singler, Julian

Es ist der 22. Juli, als die 31-jährige Tina Fien nahe ihres Zuhauses von einem großen Hund angegriffen wird – vor den Augen ihrer Kinder. Im Krankenhaus werden ihre Wunden genäht. Jetzt möchte Tina Fien für mehr Sicherheit kämpfen, denn aus ihrer Sicht hat der Vorfall kaum Folgen. Auch die Halterin des Hundes kommt zu Wort.

Unterschiedliche Meinungen zur Drittimpfung

Mit einem Schild werden Besucher des Pflegeheims St. Michael auf die aktuellen Regeln aufmerksam gemacht. | Bild: Simon Wöhrle

Für eine dritte Corona-Impfung bietet das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis den Pflegeheimen die Zusammenarbeit an. In zwei Pflegeheimen in Donaueschingen wird dies völlig unterschiedlich wahrgenommen.

Wie geht es in Diskotheken weiter?

Das Okay in Donaueschingen von außen fotografiert. Wird im Inneren bald wieder getanzt? | Bild: Singler, Julian

Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen, allerdings unter strengen Auflagen. Die Entscheidung dazu kam sehr plötzlich. Wie die Betreiber in Donaueschingen darauf reagieren, fällt unterschiedlich aus.