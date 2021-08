Donaueschinger knackt den Lottojackpot

Ein Erlebnis, dessen Erfahrung die wenigsten Menschen in ihrem Leben überhaupt einmal machen: ein Lottogewinn. Noch dazu einen, der mit einer Gewinnsumme von über 10,7 Millionen Euro daherkommt. Ein Donaueschinger hat den Jackpot geknackt. Und wir haben uns mal umgehört, was die Leute in der Stadt mit so viel Geld anfangen würden. Die Antworten lesen Sie hier.

Vogelperspektive auf die großen Projekte

Hier entsteht die neu zweispurige Anschlussstelle aus Richtung Bad Dürrheim kommend an die neue Brücke am ehemaligen Donauzusammenfluss. | Bild: Roger Müller

Ob man will oder nicht: die großen Baustellen auf der Baar nehmen Einfluss auf das Leben der Menschen im Städtedreieck. Sei es nach Inbetriebnahme ihrer eigentlichen Funktion oder während der Entstehungsphase, wenn die Baustelle Behinderungen im Alltag verursacht. Wir haben einen ungewöhnlichen Blick auf einige große Baustellen der Baar geworfen. Die andere Perspektive gibt es hier.

Und wieder ein Abschied: Hüfinger Stadtbaumeisterin muss gehen

Bürgermeister Michael Kollmeier im März mit der damals neuen Stadtbaumeisterin Anna Greifenberger. Jetzt muss sie bereits wieder gehen. | Bild: Jakober, Stephanie

Reger Wechsel an der Spitze des Hüfinger Stadtbauamtes: Fünf Jahre – fünf Amtsleiter. Seit März war Anna Greifenberg auf der Stelle, nun muss sie gehen. Wie kann es im Rathaus gelingen, wieder etwas Ruhe ins Stadtbauamt zu bekommen?

Große Wohnblocks in Aufen? Nicht alle sind damit einverstanden

Josef Siraky von der Bürger-Initiative in Aufen vor dem Grundstück auf dem zwei große Wohngebäude entstehen sollen. | Bild: Simon, Guy

Eine Bürger-Initiative in Aufen wehrt sich gegen den Bau zweier großer Gebäude mit insgesamt 16 Wohnungen. Die Bürger fürchten, dass der dörfliche Charakter verloren geht – und die ganze Straße zugeparkt wird. Lässt der Investor da noch mit sich reden?