Es brennt im Altenheim

Schockmoment im Donaueschinger Altenheim St. Michael: Dienstagnacht, 18. Mai, fängt eine Heizdecke plötzlich an zu brennen. Die Brandmeldeanlage löst aus und ruft die Feuerwehr auf den Plan. Was dann passierte, das erfahren Sie hier.

Pop-up-Impfzentrum für die Baar

Ein Arzt zieht eine Spritze mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech auf. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Die Baar-Gemeinde Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen und Blumberg haben in der Pandemie schon mehrfach gemeinsame Anstrengungen unternommen, um Anliegen durchzusetzen. So auch jetzt wieder. Man will ein Impfzentrum nach Donaueschingen holen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sich jeden Tag testen lassen

Laura Schleicher gehört zu den Ehrenamtlichen, die im Testzentrum an der Schulstraße die Corona-Schnelltests machen. | Bild: Wursthorn, Jens

Stadt und Deutsches Rotes Kreuz haben die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums an der Schulstraße ausgeweitet. Getestet wird jetzt jeden Tag. Wie genau dass aussieht und zu welchen Uhrzeiten das möglich ist, steht hier.

Der Schwanennachwuchs im Schlosspark

„Nanu, wo ist die Mami hin?“ Das scheinen sich diese drei jungen Schwanküken zu fragen, die derzeit im Schlosspakt zu bewundern sind. | Bild: Fröhlich, Jens

Familie Schwan freut sich über sechs Junge. Bei den Nilgänsen hat leider nur ein Junges überlebt und wird nun streng von seinen Eltern bewacht. Und auch Blesshühner und Wildenten waren eifrig. Mit vielen süßen Bildern und Videos!