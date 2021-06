Mehrere Gleitschirmflieger bekamen vergangenes Wochenende Probleme. Am Fürstenberg wurde eine Sportler von einer Windböe erfasst, dass er eine Notlösung suchen musste, um nicht abzustürzen – er krachte in einen 18 Meter hohen Baum. Warum aber kam es an diesem einen Wochenende zu so vielen Vorfällen? Wir haben beim Verein der Gleitschirmflieger nachgefragt.

Kneipenstart während Pandemie

Ridvan Avim (links) und Tevfik Ceylan haben die Black Pearl ins Leben gerufen. „Wir freuen uns einfach auf den Kontakt mit den Gästen“. | Bild: Hannah Schedler

In der Karlstraße entsteht in den Räumen des ehemaligen Numbars eine neue Kneipe, das Black Pearl. Wir haben uns vor Ort einmal umgesehen und nachgefragt wie es so ist, mitten in der Pandemie mit einem neuen Geschäft durchzustarten.

Wurzelstube verfällt weiter

Die ehemalige Wurzelstube in Döggingen ist eine „Bruchbude“ – im wahrsten Sinne des Wortes. | Bild: Roland Sigwart

Das ehemalige Gasthaus Wurzelstube in Döggingen ist in einem miserablen Zustand. Das Gebäude verfällt zusehends. Stadt und Ortsverwaltung sind indes die Hände gebunden, der Besitzer will nicht verkaufen. Gibt es vielleicht eine andere Lösung?

Bekommt Hüfingen die Greensill-Millionen zurück?

Ein Schild mit dem Firmennamen „Greensill Bank“ hängt am Eingang der Bremer Privatbank. | Bild: Sina Schuldt/dpa

Die erste Gläubigerversammlung rund um die Greensill-Bank hat in der vergangenen Woche stattgefunden. Was sagt das Hüfinger Stadtoberhaupt Michael Kollmeier dazu: Wird die Stadt zumindest einen Teil des verlorenen Geldes wiedersehen?