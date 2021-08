Einstimmig hat der Bräunlinger Gemeinderat die Friedhofssatzung so geändert, dass nun auch auf dem Friedhof Unterbränd ein bereits eingerichtetes Baumbestattungsfeld genutzt werden kann. Unterbränds Ortsvorsteher und Stadtrat Winfried Klötzer sagte, in den vergangenen zwei Jahren hätten sie dafür zwei Bäume gesetzt. „Für uns ist es wichtig, dass der Friedhof in dieser Form genutzt werden kann.“ Das Baumfeld in Unterbränd ist Teil einer Entwicklung im Bestattungswesen, das in den vergangenen Jahrzehnten, besonders aber in den vergangenen zehn Jahren starke Veränderungen erfuhr. Wir fragten im Städteviereck der Südbaar nach.

Die Zahl der Erdbestattungen in Bräunlingen ging in den vergangenen Jahren auf 20 Prozent und noch weniger zurück. Auf dem Friedhof, der schon voll belegt war, zeigen sich bereits Lücken. | Bild: Lutz, Bernhard

In Bräunlingen haben die Feuerbestattungen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen: Auf mehr als 80 Prozent schildert Hauptamsleiter Jürgen Bertsche, wobei die erste Urnenbestattung bereits im Jahr 1976 notiert ist. Im Jahr hätten sie insgesamt zwischen 50 und 60 Bestattungen, davon etwa 45 in Bräunlingen, circa zehn in Döggingen und drei bis fünf in Unterbränd. Den größten Anteil an Urnenbestattungen gebe es in der Kernstadt, in den Ortsteilen gebe es vergleichsweise noch mehr Erdbestattungen.

Der Trend hin zu Urnenbestattungen lasse sich so ab den Jahren 2003 und 2004 ableiten. Da sei diese Form sprunghaft angestiegen, da habe sich die Bestattungskultur insgesamt verändert, erklärt der Hauptamtsleiter. Seit etwa zehn Jahren steige dieser Trend zu Feuerbestattungen kontinuierlich. Um das Jahr 2003 hätten sie rund 20 Prozent Urnenbestattungen gehabt, von 2005 bis zum Jahr 2011 sei der Anteil von 40 auf 60 Prozent gestiegen. „Seit 2014 liegen wir bei den Urnenbestattungen über 80 Prozent“, sagt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche.

Bräunlingens Hauptamtsleiter steht vor der ersten Urnenwand auf dem Friedhof der Kernstadt. Auf der anderen Seite wird bereits eine zweite Urnenwand genutzt. | Bild: Lutz, Bernhard

Bei den Urnenbestattungen selbst gibt es wieder Veränderungen. Zuerst bot die Stadt an, die Urnen in ein Erdgrab oder in ein separates Urnengrab zu legen. Dann kamen die Urnenwände. Ab 2015 gab es dann das erste Baumbestattungsfeld in Bräunlingen. Inzwischen sei dies die am weitesten verbreitete Urnenbestattungsform. „In Döggingen haben wir 2017 einen Baumbestattungsplatz angelegt. Jetzt kommt Unterbränd, den nehmen wir im Herbst in Betrieb.“ Und auf dem Friedhof in Bräunlingen erweitern wir das Urnenfeld um vier Bäume à zwölf Plätze sprich um insgesamt 48 Plätze.

In Bräunlingen sind auch anonyme Bestattungen möglich

In Bräunlingen wird eine weitere Urnen-Bestattungsform angeboten: ein anonymes Grabfeld. Für die Entwicklung weg von der Erdbestattung sieht der Hauptamtsleiter viele Gründe. Zum Beispiel wenn die Angehörigen auswärts wohnen. Die Einäscherung verursache geringere Kosten, und die Grabpflege und der damit verbundene Aufwand entfallen. Ein Erdgrab mit einer Laufzeit von 40 Jahren koste 4000 Euro, ein Platz für eine Urne auf dem Baumfeld koste 1100 Euro.

In Donaueschingen sind es 70 Prozent Urnenbestattungen

Auch in Donaueschingen machen Urnenbestattungen den weitaus größten Anteil aus. ln den vergangenen Jahren habe diese Form im Durchschnitt bei rund 70 Prozent gelegen und die Erdbestattungen lagen bei rund 30 Prozent, teilte Pressesprecherin Beatrix Grüninger mit. Grundsätzlich gebe es auf den Friedhöfen für Angehörige die Möglichkeit, sich bei einem Trauerfall für die Beerdigung des Verstorbenen in einem Reihengrab oder einem Wahlgrab zu entscheiden.

Der Wandel der Bestattungskultur ist auch auf dem Donaueschinger Friedhof bemerkt. Die Zahl der normalen Erdbestattungen geht zurück. | Bild: Roland Sigwart

Beim Wahlgrab kann die Größe und Lage einer Grabstätte bestimmt werden, bei einem Reihengrab besteht diese Möglichkeit nicht. Ein Reihengrab wird der Reihe nach vergeben. In einem Wahlgrab können mehrere Verstorbene beigesetzt werden. In einem Reihengrab wird nur ein Verstorbener beigesetzt, wobei die Zubettung einer Urne ausnahmsweise zulässig ist, wenn sich dadurch die Ruhezeit nicht verlängert.

Innerhalb dieser Differenzierung gibt es in Donaueschingen verschiedene Bestattungsarten. Dies sind zunächst Sargbestattungen und Urnenbestattungen. Bei den Urnenbestattungsmöglichkeiten wird unterschieden zwischen Urnenerdgräbern, Urnenwandgräbern, Urnenbaumgräbern, Urnensammelgräbern und anonymen Urnengräbern. Anonyme Urnengräber gibt es nur auf dem Stadtfriedhof, ein Urnensammelgrab auf dem Stadtfriedhof und dem Friedhof Allmendshofen. Ein Rasengrab haben die Friedhöfe Heidenhofen und Neudingen.

Drei Hüfinger Ortsteile sollen Urnenbaumgräber erhalten

In Hüfingen werden auf allen Friedhöfen Einzel- und Doppelgräber für Erdbestattung und Urnengräber angeboten. Hüfingen hat in der Kernstadt und allen Stadtteilen einen Friedhof, sagte Hauptamtsleiter Horst Vetter. Dann gibt es noch Urnenbaumgräber in der Kernstadt, diese Form, die ein bisschen in die Richtung der Friedwälder gehe, werde häufiger nachgefragt, so Vetter. Diese Form sei jetzt auch für die Friedhöfe in Mundelfingen, Hausen vor Wald und Fürstenberg geplant. Außerdem gibt es noch Urnenwände und Urnenrasengräber in Hüfingen.

Auch in Hüfingen haben die Urnenbestattungen sehr stark zugenommen. In den Ortsteilen gebe es noch mehr Erdbestattungen, in den vergangenen vier Jahren waren es doppelt bis drei Mal so viel Urnenbestattungen wie Erdbestattungen. Die Gesamtzahl der jährlichen Bestattungen liege bei etwa 55 bis 75 Bestattungen pro Jahr.

In Blumberg liegt die Zahl der Urnenbestattungen bei 80 Prozent

Auch in der Eichbergstadt sind zunehmend Urnengräber gefragt, teilte Melanie Münzer von der Stadt mit. In den Jahren 2016 bis 2021 aktuell waren von insgesamt 565 Bestattungen 411 in der Urne, das sind fast 73 Prozent. Im Vorjahr lag die Zahl der Urnenbestattungen bei 80 Prozent (76 von insgesamt 95), dieses Jahr zeichnet sich der gleiche Anteil mit bisher 48 von insgesamt 60 Bestattungen ab.

„Garten der Erinnerung kommt gut an“

Gerne genutzt wird auch der „Garten der Erinnerung“ auf dem Stadtfriedhof. Die Stadt Blumberg bietet folgende Bestattungsarten an: Erdbestattungen im Reihengrab, Einzelwahlgrab, Doppelwahlgrab oder Kindergrab; Urnenbestattungen im Urnenreihengrab, Urneneinzelwahlgrab, Urnendoppelwahlgrab im Garten der Erinnerung auf dem Stadtfriedhof oder im anonymem Urnengrab.

In den Ortsteilen werden Erdbestattungen im Reihengrab, Einzelwahlgrab, Doppelwahlgrab oder Kindergrab angeboten sowie Urnenbestattungen im Urnenreihengrab, Urneneinzelwahlgrab, Urnendoppelwahlgrab und im Urnengemeinschaftsgrabfeld. Gerade die letztgenannte Bestattungsform im Urnengemeinschaftsgrabfeld, das in Blumberg auch „Garten der Erinnerung“ heißt, gerne genutzt und liegt zum Teil zahlenmäßig noch vor den Erdbestattungen. Von 2016 bis jetzt wurden dort 162 Urnen beigesetzt, Erdbestattungen gab es in diesem Zeitraum 154.