Eigentlich ist Klaus Hablitzel bereits im Ruhestand. „Es ist meine Eigenheit, alles zu hinterfragen. Schwierige Sachen haben mich schon immer herausgefordert“, sagt er. Und mit zu den größten Herausforderungen unserer Zeit zählt der Umgang mit dem Klimawandel. Dagegen will er etwas unternehmen – mit eigenen Erfindungen.

Der seit 2019 pensionierte Lehrer kommt gebürtig aus Weißenau bei Ravensburg, lebt mittlerweile in Pfohren. Einen Großteil seines Arbeitslebens – immerhin 27 Jahre – hat er in Immendingen an der Schule zugebracht – und dort Technik unterrichtet. Er ist auch ausgebildeter Industriemechaniker und hat als Busfahrer gearbeitet.

„Als 2011 ein Chemielehrer ging, musste das jemand für die Achtklässler übernehmen“, erklärt Hablitzel. Ein bisschen Säuren, Basen und das Periodensystem der Elemente. Das bekomme ich hin – war sich Hablitzel sicher.

Als Chemievertretung kommt er immer wieder ins Grübeln, wenn er mit Wasserstoff zu tun hat. „Da steckt eine Riesenkraft dahinter.“ Also macht er sich Gedanken: „Wieso treibt man damit keinen Motor an?“

Sein Neffe hat in Ravensburg ein Konstruktionsbüro, das auf 3D-Verfahren spezialisiert ist: „Ich habe ihn kontaktiert und wir beschlossen, das auszuprobieren.“ Hablitzel will für ein Jahr aus dem Schuldienst raus, was aber nicht möglich ist: „Das wäre nur aus familiären Gründen gegangen.“

Das Vorhaben gerät ins Stocken, zudem die Suche nach einer alternativen Energieform und deren Nutzung nie leicht sei: „Das war eine heiße Geschichte. Von den Öl-Multis hat da natürlich niemand Interesse an solch einer Entwicklung.“

Mit Knallgas zur zündenden Idee

„Ich würde da eher in die Richtung einer Turbine gehen, ein anderer wollte es beim Wankelmotor versuchten.“ Hablitzel will das Projekt schließlich für sich weiterverfolgen. Ein Chemielehrer-Kollege weist ihn schließlich darauf hin: „Ich muss mit dem Knallgas aufpassen. Im Dauerbetrieb wird es heiß und geht bis an die 3000 Grad.“ Hablitzel sei dann nachts aufgewacht und hatte die Idee, Wasser einzuspritzen, um es als Kühlung zu verwenden.

Seine Ideen bringt er zu Papier – und anschließend zum Patentamt: „2018 habe ich das Patent angemeldet.“ Hablitzel kommt über eine Förderung der Steinbeis-Stiftung rein. „Die sagten mir, dass das Patent erstmal abgelehnt wird – und dass ich dann Widerspruch einlegen soll.“

Die Sache mit dem Patent ist aufwändig. Was die Bürokratie betrifft – und die Kosten: „Mehrere Patentanwälte haben bei der Ausarbeitung geholfen.“ Und dann kommt Corona. Alles verlangsamt sich.

Ein Patent anmelden – wie geht das? Das Deutsche Patent- und Markenamt Hier muss eine neue Erfindung eingereicht werden, um ein Patent zu erhalten. „Eine Erfindung muss in den Anmeldeunterlagen so deutlich und vollständig offenbart sein, dass ein Fachmann sie ohne weiteres ausführen kann“, sagt Katharina Krüger, Pressereferentin des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA). Welche Informationen müssen dazu? Bestandteil der Patentanmeldung sind etwa: Die Technische Beschreibung der Erfindung, Patentansprüche, mit diesen wird der Schutzumfang des Patents festgelegt. „Die Ansprüche sollten also sehr präzise formuliert sein; Alle unter Schutz zu stellenden technischen Merkmale müssen in den Ansprüchen exakt angegeben werden“, erklärt Krüger. Wie lange dauert es? Patentverfahren sind durchschnittlich nach zweieinhalb bis drei Jahren abgeschlossen. Eine Anmeldung werde zunächst vorgeprüft, außerdem werde die Erfindung in ein Klassifikationsschema eingeordnet. „Um auch tatsächlich ein Patent zu erhalten, muss ein Prüfungsantrag gestellt und die Prüfungsgebühr in Höhe von 350 Euro bezahlt werden. Erst dann kann das DPMA die Prüfung der Anmeldung durchführen und gegebenenfalls ein Patent erteilen“, sagt Krüger. Die Veröffentlichung Anmelder haben ab Anmeldetag sieben Jahre Zeit, den Prüfungsantrag zu stellen. Zur Aufrechterhaltung der Anmeldung muss man jedoch ab dem dritten Patentjahr Jahresgebühren zahlen. Die Patentanmeldung bleibt 18 Monate lang geheim, danach werde sie offen gelegt, das heißt veröffentlicht. „In der Datenbank DPMA erscheint ein Hinweis auf Publikation der so genannten Offenlegungsschrift. Dort kann sie ab dem ersten Publikationstag einsehen werden“, erklärt Katharina Krüger. „Ein erteiltes Patent wirkt maximal 20 Jahre lang. Die Schutzdauer beginnt bereits mit dem Tag nach der Anmeldung.“

Über seine Arbeit in Immendingen hat er auch Kontakte zu Daimler. Wenn das Patent vorliege, dann könne er das auch gerne mal vorstellen. Eine entsprechende Zusage habe er auch von Audi und BMW erhalten. Ob der Dauer macht Hablitzel sich jedoch Sorgen: „Ich hatte das Gefühl, diese Nische geht ob der Geschwindigkeit der Entwicklungen langsam zu.“

Im Januar kommt schließlich die zweite Ablehnung. „Es sind andere Patente darin, die es schon gibt. Ich muss jetzt schauen, was in meinem Patent drin ist, das andere nicht haben.“ Wie lange das dauern wird? Das weiß Hablitzel nicht. Nur das es Mühe und Geld verschlingt, bislang rund 35.000 Euro.

Aktuell hat er Kontakt zu einer Berliner Firma, die seit Jahren in jenem Bereich unterwegs ist. „Ich werde bald erfahren, ob die mit einsteigen.“ Von dort erhofft sich Hablitzel weitere wichtige Kontakte.

Andere Ideen zur Nutzung von Wasserstoff

Dabei hat er schon weitere Ideen, was mit Wasserstoff alles möglich wäre. Er stellt sich da eine Nutzung für die Beheizung von Haushalten vor: „Es geht darum, durch Solar-Energie das Wasser in Wasserstoff aufzuspalten. Damit könnte dann eine Heizung betrieben werden.“

Eine vorhandene Gasheizung könnte dann auf Wasserstoff umgerüstet werden: „Klar, dafür wären entsprechende Anpassungen notwendig. Wasserstoff ist hochflüchtig – und auch die Wärmewerte müssten ausgehalten werden.“

Allerdings gebe es noch einen weiteren Vorteil: Der Wasserstoff könnte genutzt werden, um über eine Brennstoffzelle Strom zu erzeugen. So könnte auch ein Effekt für die Stromerzeuger entstehen: „Wenn Überstrom entsteht, dann könnte er genutzt werden, um Wasserstoff herzustellen.“

Was Klaus Hablitzel antreibt

Allerdings sieht Hablitzel in der Zukunft nicht nur den Wasserstoff: „Wir müssen auf mehrere Energieformen setzen und mehrere Möglichkeiten angehen.“

Wie er sagt, möchte er damit kein Geld machen: „Ich habe meine Pension.“ Im gehe es vielmehr um einen sorgenvollen Blick nach vorne: „Ich möchte meinen Enkeln eine Zukunft ermöglichen.“ Ideen dafür hat er noch jede Menge.