von Anita Reichart

Im Bregtal regnet es, im Schwarzwald liegt viel Schnee. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage vorübergehend. So steht die bange Frage im Raum, ob nun eine Schneeschmelze bevorsteht, die dann wieder für Hochwasser sorgt? Die Verantwortlichen winken gegenwärtig ab.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, war dies anders gewesen. Da musste der Durchfluss des Hochwasser-Rückhaltebeckens bei Wolterdingen verschlossen werden und das Wasser aus dem Bregtal dort gestaut werden.

Marlene Reichegger und ihr Kollege Daniel Elsässer vom Regierungspräsidium Freiburg halten die aktuelle Lage für unkritisch. Es gebe derzeit keine Alarmzeichen. Auch nach den Prognosen für den Pegel „Hammereisenbach“ sei keine Hochwassergefahr in Sicht.

Bei 45 Kubikmeter pro Sekunde gibt es Alarm

So sieht es auch der Wolterdinger Feuerwehr-Abteilungskommandant Markus Kromer. Ab einem Schwellenwert von 45 Kubikmetern Wasser in der Sekunde wird im Ernstfall das Dammpersonal des Regierungspräsidiums in das Betriebsgebäude direkt beim Wolterdinger Hochwasser-Rückhaltebecken gerufen.

Als der Schwellenwert damals beim Zufluss zwischen 75 und 80 Kubikmetern in der Sekunde schwankte, begann man mit der Sperrung der Landstraße 180 ins Bregtal und parallel mit den Einstauungen. Alles Wasser dürfe ab dieser Marke nicht in die Breg gelangen, das Wasser sammele sich dann in der dafür verfügbaren Retentionsfläche im Bregtal.

Kein Hochwasser in Sicht, das für einen Breg-Einstau beim Hochwasserrückhaltebecken bei Wolterdingen sorgen würde. Bild: Anita Reichart

Von einer Hochwassersituation seien wir aber jetzt noch „weit, weit weg“, erklärt Kromer recht entspannt. Erst ab einem Pegelstand von 1,50 Metern kommt eine Kleinschleife in Gang. Dann werde Patrouille gefahren und die Strecke wird regelmäßig kontrolliert. Der Voralarm trete ab einer Messung des Pegelstandes der Breg bei Hammereisenbach von 1,70 Metern in Kraft, erläutert Markus Kromer weiter.