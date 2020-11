Der Radsportclub (RSC) Donaueschingen war in den vergangenen Monaten nahezu von der Bildfläche verschwunden. Zwar engagierten sich Dieter Rottweiler und Jürgen Rothmund bei der Ausbildung junger Fahrer, doch mit Sascha de Poel gab es nur einen Fahrer, der aktiv bei Rennen oder Kriterien das Trikot des RSC trug.

„Der RSC darf nicht sterben“

Jetzt hat mit dem 32-jährigen Stefan Menia ein langjähriger Fahrer des RSC Verantwortung übernommen. Der gebürtige Österreicher wurde bei der Jahreshauptversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. „Mir liegt der Verein am Herzen. Der RSC darf nicht sterben. Daher bin ich gern bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Menia, der in der Nähe von Furtwangen wohnt und in einem dortigen Unternehmen im Produktmanagement arbeitet.

Der bisherige Vorsitzende, Heinrich Weinstein, hatte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgegeben, bleibt der Führungsetage jedoch erhalten und arbeitet zukünftig als Jugendwart. Ebenfalls im Vorstand sind Jürgen Reisbich als Stellvertreter von Menia, Helga Wischnewski als Kassierin, Dieter Rottweiler als Schriftführer und Rainer Maier als Sportwart.

Nur noch 20 aktive Mitglieder

In den vergangenen Monaten war der RSC auf nur noch 20 aktive Mitglieder geschrumpft. Auch hier will Menia ansetzen und wieder mehr Interessenten für den Verein gewinnen. Zudem will er die Renn-Mannschaft wieder aktivieren, die in ihrer Glanzzeit in ganz Baden-Württemberg einen guten Namen hatte. „Sicherlich werden wir versuchen, einige auswärtige Fahrer für uns zu gewinnen. Der Schwerpunkt ist jedoch die eigene Jugendarbeit“, betont Menia.

Der neue Vorsitzende war selbst an Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt: Es gelang ihm, den RSC für ein Bundesliga-Rennen zu nominieren. Auch bei einer Österreich-Rundfahrt durch Vorarlberg war eine RSC-Mannschaft am Start. Künftig fällt Menia aber als aktiver Fahrer aus: „Ich werde jetzt ausschließlich als Funktionär arbeiten. Da ich auch beruflich viel Verantwortung habe, lässt sich das mit Leistungssport nicht mehr verbinden.“