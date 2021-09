Ein Frisörbesuch ist weitaus mehr als Haare schneiden, ein Salon ist eine Wohlfühloase, ein Kommunikationszentrum, ein Ort, um sich zu entspannen. Seit Corona ist dies leider nicht mehr in diesem Sinne möglich, weshalb die Donaueschinger Frisörmeisterin Inge Schnekenburger einfach ihren Garten als Wartezone und Wohlfühlplätzchen umstrukturiert hat.

Der Garten fällt den Besucherinnen sofort auf

Wer in Inges Frisier-Laden Platz nimmt, dem fällt sofort der Garten auf. Ein roter großer Sonnenschirm, auf dem Holztisch stehen immer frische Blumen, auf den modernen Holzstühlen liegen passend rote Kissen. Ringsum leuchten die vielen Blumen in den unterschiedlichen Farben. „Dies ist das Werk von Helga Keller, die die Blumen pflegt“, informiert die Frisörmeisterin. Lange bleibt der Garten nicht leer, denn nach und nach kommen die Damen, um hier die Wartezeit zu verbringen. „Nur gut, dass wir hier im Hinterhof sind“, erklärt Heiko Schätzle aus Aasen.

Das Team freut sich über die Wartemöglichkeit im Garten, den nicht nur die Kunden nutzen können, sondern auch sie selbst. Yvonne Ühlin-Balte, Celine Reichmann und rechts Luzia Hölderle probieren gerade bei Lehrling Sabrina Meyer eine neue Frisur aus. Bild: Silvia Bächle

Der Anblick der Damen mit ihrer Alufolie oder dem Handtuch auf dem Kopf ist für Außenstehende sicherlich amüsant. Mancher Herr im Salon blickt durch die Fensterfront in den Garten und wäre sicherlich gerne bei der Warterunde mit dabei. Doch bei den Herren geht es eben meist schneller: Waschen, schneiden, föhnen ist hier meist angesagt, vielleicht noch den Bart etwas stutzen.

Bei den Damen geht es schon wesentlich länger. Färben, Tönen, Strähnchen, das dauert schon seine Zeit, wenn sich die Kundin noch für das derzeitige angesagteste Beautyprodukt aus den USA entscheidet, um das gefärbte oder blondierte Haar wieder zu reparieren oder bis in die Tiefe zu pflegen, dann verlängert sich die Zeit im Garten. Doch bei Inge nicht schlimm, denn die Chefin und ihr Team servieren draußen Kaffee und Wasser, dort können die Kunden in den Zeitschriften blättern oder untereinander kommunizieren. Langeweile kommt nicht auf und das Lachen ist oft bis in den Salon zu hören, denn die Maske darf im Freien auch weggelegt werden.

Lilofee Schönwald wird hier gerade von Chefin Inge Schnekenburger für die Wartezeit im Garten vorbereitet. Bild: Silvia Bächle

Ohnehin werden alle Kunden auf die 3 G geprüft, geimpft, genesen oder getestet. Probleme, so erzählt Frisörmeisterin Inge Schnekenburger gäbe es derzeit überhaupt nicht. Die meisten zückten ihre Handys schon beim Eintritt in das Geschäft. Rund 90 Prozent ihrer Kunden sind Stammkunden und die freuen sich einfach nur, regelmäßig zum Frisör gehen zu können. Das Testen erfolgt vor Ort, vor den Augen der Frisörmeisterin: „Die Coronaregeln müssen eingehalten werden, gerade in einem so sensiblen Bereich wie hier“, davon ist man in Donaueschingen überzeugt. So wird auch nur jeder zweite Platz der insgesamt 13 Plätze belegt.

Wie es allerdings sein wird, wenn die Nichtgeimpften ihre Tests selbst bezahlen müssen, wird sich zeigen. „Natürlich hoffen wir, dass es nicht wieder einen solchen Einschnitt geben wird“, so Inge Schnekenburger. Finanziell musste sie ordentlich in die geplante Ruhestandskasse greifen, um zu überleben, und auch der Kontakt zu den Kunden habe ihr sehr gefehlt.

Seit 25 Jahren ist die 57-jährige Inge Schnekenburger im Prüfungsausschuss und in der Vorstandschaft der Friseurinnung der Region. So nutzte sie den Lockdown um die Auszubildenden auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Für sie ist es selbstverständlich, den Beruf – für Inge Schnekenburger ist Frisörin ihre Berufung – an junge Menschen weiterzugeben. Allerdings kämpft auch sie gegen den Azubi-Mangel an. Praktikumsplätze seien oft der Schlüssel für die Auszubildenden. Neben einer umfangreichen Ausbildung im Frisörhandwerk, mit modernem Equipment und Know-How gehören auch ein gutes Betriebsklima dazu, um junge Menschen für das Handwerk zu gewinnen. So wundert es nicht, dass man in der Mittagspause das gesamte Team im Garten wieder findet.

Ein Traum wurde verwirklicht

Vor genau 30 Jahren hat Inge Schnekenburger sich den Traum eines eigenen Frisörsalons in Donaueschingen in der Max-Egon-Straße erfüllt. Nach der Lehre bei Ellen Rieger und mehreren Jahren bei Christa Wetzel absolvierte sie 1989 die Meisterprüfung. Unterstützt von Ehemann Uwe hat sie den Schritt in die Selbständigkeit nie bereut. Heute gehören dem Team fünf Personen an. Wichtig sei, sich den neuen Trends und Erfahrungen zu stellen, damit die Vielfalt im Frisörhandwerk überall Einzug halten möge.