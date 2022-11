von Roger Müller

Bei Fußball-Großereignissen ist Public Viewing immer beliebt. In diesem Jahr allerdings begrenzt sich das Angebot, die Spiele gemeinsam mitzuverfolgen, auf einige wenige Gaststätten, nicht zuletzt wegen der Jahreszeit.

Das umfangreichste Public Viewing Angebot wird es im „Irish Pub“ geben, dort werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen. Wenn die deutsche Nationalmannschaft eine Partie außerhalb der Öffnungszeiten spielt, dann wird auch die Öffnungszeit des „Irish Pub“ dementsprechend gelegt. Das kündigen die Betreiber auf Facebook an.

2014 findet das Public Viewing auf dem Lidl-Areal statt, dort ist eigens ein Zirkuszelt aufgestellt. | Bild: Roger Müller

Im „Twist Hoch zwei“ können die Spiele ebenfalls via Fernseher verfolgt werden. „Wir waren uns nach einer moralischen Diskussion einig, die Spiele doch öffentlich zu übertragen“, so Inhaber Christian Köster.

Christian Köster, Geschäftsführer Twist Hoch Zwei. | Bild: Jens Wursthorn

„Ob die Leute nun alleine zu Hause einschalten oder gemeinsam in einer Gaststätte die WM gemeinsam genießen, schenkt sich aus unserer Sicht nicht viel.“ Allerdings werde die Auswahl auf Spiele beschränkt, die auch während der regulären Öffnungszeiten übertragen werden.

Ein Teilnehmer des obligatorsichen Autokorso nach einer gewonnen Partie der Nationalmannschaft 2014. | Bild: Roger Müller

Wer eventuell noch etwas aus dem Hut hätte zaubern können, das wäre Biergartenbetreiber Güney Birdüzer gewesen. Ihm wäre sicherlich das eine oder andere Event im Rahmen der WM zuzutrauen gewesen. Doch für seinen Biergarten ist die Jahreszeit die völlig ungeeignet für ein Public Viewing.

Güney Birdüzer ist der Wirt des Parkrestaurants in Donaueschingen. | Bild: Katharina Schaub

Die nasskalten Witterungsverhältnisse würden viele Gäste davon abhalten, die Spiele zu schauen, so die Einschätzung. „Wir haben uns unter anderem auch deswegen nie Gedanken darüber gemacht, etwas in der Art auszurichten“, sagt Birdüzer.

Public Viewing in Donaueschingen Legendär war das erste Public Viewing in 2010 in der Baarmetropole, als die Fans auf dem Hengstlerplatz die deutsche Nationalmannschaft bei ihren Spielen feierten. In einer Zeltarena konnten 500 Besucher die Teams anfeuern. Es wurden nicht nur die Partien der deutschen Nationalelf übertagen, sondern auch alle Spiele des Eröffnungswochenendes, die Vorrunden-Spieltage mit italienischer und französischer Beteiligung. Ab dem Achtelfinale wurden alle Spiele übertragen. 2014 gab es dann ebenfalls ein Public Viewing, dieses Mal auf dem Lidl Areal, und auch dort feierten hunderte Fußballfans eine großartige WM.

Ein Katzensprung von Donaueschingen ist es dann noch ins benachbarte Bräulingen. Dort werden bei Mustafa Gürbüz im „Flamingo“ ebenfalls die Spiele der WM übertragen.

Mustafa Gürbüz zeigt die Spiele im Bräunlinger Flamingo zu den üblichen Öffnungszeiten. Hier ein Foto aus dem Juni 2021. | Bild: Singler, Julian

Auch bei ihm jedoch lediglich zu den normalen Öffnungszeiten.