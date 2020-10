von Rainer Bombardi

Ein breit gefächertes Angebot an Sportarten, ein überaus beliebtes Kurssystem namens Gymwelt, eine innovative Gestaltung von Vereinsaktivitäten machten den Turnverein (TV) zum größten Donaueschinger Verein. Dazu kommen eine intensive Jugendarbeit und mit dem vereinseigenen Anton-Mall Jugendheim ein Schwarzwaldhaus, das im Vorjahr nahezu voll ausgelastet war. Auch um die Vereinsfinanzen ist es bestens bestellt.

Mangelnde Bereitschaft fürs Ehrenamt

Deshalb streifte die Vorsitzende Marina Heide den coronabedingt zu erwartenden finanziellen Verlust nur kurz. Vielmehr ging sie auf die oft mangelnde Bereitschaft ein, sich ehrenamtlich zum Wohl des Vereins und der Gesellschaft zu betätigen. „Mit einem zu knapp besetzten Vorstand und fehlenden Übungsleitern und Trainern sind wir mittelfristig nicht in der Lage, die Herausforderungen an einem modernen Sportverein zu meistern“.

Heide hofft, künftig auch da eine Erfolgsmeldung präsentieren zu können. Nur mit einer verstärkten ehrenamtlichen Bereitschaft und Unterstützung sei der Verein in der Lage, seiner sozialen Funktion gerecht zu werden.

Stadt Donaueschingen steht zu ihrem Wort

Der stellvertretende Bürgermeister Nico Reith bezeichnete den Turnverein als einen der bedeutendsten Vereine der Stadt. Er hob vor allem die Vielfalt im Breiten- und Spitzensport hervor. Reith sicherte zu, dass die Stadt zu ihrem Wort stehe, ein Grundstücks sowie 150.000 Euro Zuschüsse für die seit Jahren diskutierte Bewegungshalle bereitzustellen.

TV-Urgestein Peter Klein bemängelte, dass es außer finanziell keine städtische Unterstützung für das Hallenprojekt gebe. In Löffingen etwa gelinge so ein Vorhaben in Kooperation zwischen der Stadt und dem Verein.

Amt im Vorstand bleibt vakant

Die Neuwahlen bestätigten Sportwart Jürgen Kessler und Beisitzer Jörg Winter. Vakant blieb das Amt des Vorsitzenden im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Geehrt für 25 Jahre Treue wurde Jugendvertreter Manuel Bürk. Nikolaus Gajo verabschiedete sich nach fünf Jahren von der Leitung der Geschäftsstelle.