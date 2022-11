Zu St. Martin, am 11. November, da gehört in Donaueschingen auch der Martinimarkt. Dieses Jahr fällt dieses Datum auf einen Freitag. Der Stellenwert, den der Markt heute einnimmt, ist allerdings nicht mehr mit dem von früheren Jahren vergleichbar.

In den 1970er-Jahren strömten dazu Besucher aus dem Umland nach Donaueschingen. Es gab allerlei an Leckereien und verschiedene Waren zu kaufen. Auf dem Alten Festhallenplatz gab es einen Rummel mit Fahrgeschäften – und abends lud die Narrenzunft Frohsinn zum traditionellen Martinitanz in die Donauhallen. Schöne Erinnerungen für viele.

Neuer Glanz für den Tag

Um den Martinitag wieder aufzuwerten und mit neuem Glanz zu versehen, organisierten Markus Kuttruff, Thomas Höfler und Clemens Willmann im Herbst 2019 das erste Mal die Veranstaltung „Martini im Wirtshuus“. Im Bräustüble gab es da zum Martinitag Musik, Tanz, Geschichten und vor allem: sehr gute Stimmung. Der damalige Auftakt war ein voller Erfolg, rund 130 Besucher fanden ihren Weg in die Gaststätte, um gemeinsam zu feiern. Und an diesen Erfolg soll jetzt angeknüpft werden.

Es gibt eine Wiederholung

„Am kommenden Freitag, 11. November, findet um 19 Uhr im Bräustüble wieder Martini im Wirtshuus statt“, sagt Clemens Willmann. „Alte Donaueschinger haben Martini als großes Fest in Erinnerung.“ Das Fest im Bräustüble wird das zweite Mal in dieser Form stattfinden, einen Eintrittspreis wird es keinen geben: „Wir wollen das am Leben halten und einen schönen Abend mit Musik bieten“, erklärt Willmann.

Eine kleine Veränderung zur vergangenen Veranstaltung wird es allerdings geben: „Wir hatten das letzte Mal sechs Musiken mit dabei. Die Anzahl haben wir ein wenig reduziert.“ So soll jede Gruppe auch ausreichend Zeit bekommen, um ihre Musik zum Besten zu geben. Mit dabei seien definitiv die Stadtstreich(l)er und auch das Fasnet-Kommando aus Pfohren wird im Bräustüble aufschlagen.