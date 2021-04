Ortsvorsteher Michael Böhm ist sprachlos und entsetzt: Der Baumfrevler hat wieder zugeschlagen. Drei Bäume sind erheblich beschädigt worden. Noch am Montag war Böhm in der Straße „Am Platz“ unterwegs und alles war gut. Am Dienstag rief ihn dann ein Anwohner an und teilte ihm mit, dass bei einem Baum die Krone komplett fehlen würde.

Erst vor einem halben Jahr sind die Bäume gepflanzt worden. „Zwei von ihnen sind sicher kaputt, beim Dritten besteht noch etwas Hoffnung“, sagt Michael Böhm. Von einem Kinderstreich könne man sicher nicht sprechen, denn die Bäume wurden mit professionellem Gerät in gut zwei Metern höhe abgeschnitten. Dem ersten Baum fehlt die Krone komplett, beim zweiten wurde der Mitteltrieb abgeschnitten und beim Dritten – bei dem noch Hoffnung besteht – die anderen Äste. „Wir gehen von einem Schaden von 2200 Euro aus und haben das Ganze auch zur Anzeige gebracht“, sagt der Grüninger Ortsvorsteher.

Clemens Kalinowski, Leitung Gärtnerei, hatte auch extra Schilder gemacht, in denen er darum bittet, die Bäume nicht zu beschädigen – genutzt hat es nichts. | Bild: Jakober, Stephanie

Es ist nicht das erste Mal, dass im Dorf ein Baumfrevler unterwegs ist. Angefangen hat es vor Jahren mit dem Baum rechts vom Eingang des Friedhofes. Jüngste Tat war vor gut einem halben Jahr, als rund um Bäume das Erdreich entfernt wurde, die Rinde aufgeschnitten und Salz darum gestreut und dann alles wieder zugeschüttet wurde. Die Bäume gingen damals ein und erst der fachmännische Blick der Stadtgärtnerei brachte die Tat ans Tageslicht.

Was hat der Unbekannte eigentlich gegen die Bäume?

„Damals habe ich angekündigt, dass wir eine Wildtierkamera aufhängen. Wahrscheinlich hatten wir deshalb ein halbes Jahr Ruhe“, mutmaßt der Ortsvorsteher. Die Kamera liegt aber schon bereit und auch die Bäume sollen nachgepflanzt werden. „Es wäre fatal, wenn wir jetzt nachgeben würden“, sagt Böhm, der sich keinen Reim darauf machen kann, warum jemand was gegen diese Bäume haben sollte. „Die waren noch klein und es dauert Jahre, bis die jemandem die Sicht nehmen oder das Laub oder der Schatten stören könnten.“ Kritik könne man ja äußern, aber eben nicht auf so eine Art.