„Wir wollen es uns draußen schön machen.“ Das hört Renate Selb von ihren Kunden dieser Tage häufig. Sie leitet die Niederlassung Donaueschingen der ZG Raiffeisen und beobachtet im Markt durchaus Veränderungen in Kaufverhalten und Beratungsbedarf.

Dekorative Pflanzen sind gefragt

April und Mai sind die Hauptmonate, wenn es um die Gestaltung von Garten und Balkon anlangt. Während im März – in Ermangelung anderer Einkaufsmöglichkeiten – extrem viel los war im durch Systemrelevanz geschützten Raiffeisen Markt, hat sich die Kundenfrequenz seither normalisiert. Gutes Wetter ist ein Hauptmoment, sich mit hängenden und stehenden Pflanzen einzudecken, aber auch die Aussicht, den Sommerurlaub zuhause zu verbringen.

„Da wird der Balkon zu einem weiteren Zimmer“, stellt Selb fest, was auch mit dem zunehmend warmen Wetter zusammenhängen könne. Gefragt sind dekorative Pflanzen, aber auch die Freude für den Nutzer selbst. Statt der Geranien-Blumenkästen, die nach außen zeigen und die immer noch nachgefragt sind, werden nun ein Jasminstamm, ein Olivenbaum oder eine Hortenie innen ans Balkongeländer gestellt.

Werner Baur und Friedhilde Hettich haben sich im Gartenbereich des Raiffeisen Marktes Geranien in den Einkaufswagen geladen. | Bild: Wursthorn, Jens

Häufiger als früher werden auch Gemüsesetzlinge gekauft. Ob das schon der Trend zur Selbstversorgung sei? Das lasse sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Sicher zu verzeichnen sei Neugierde und damit viele Fragen an die Berater. Gekauft werden Gemüse wie Rosenkohl oder Kohlrabi, die der Markt von regionalen Gärtnern bezieht, aber auch Salate, Tomaten in verschiedenen Sorten oder Exoten wie Peperoni und Auberginen.

Gerne im Einkaufswagen landen auch fertige Kräuterensembles. „Die Menschen hätten momentan Zeit“, beobachtet Selb. Mit einher gehe der Wunsch zu gestalten. Dieser Trend setzt sich im Garten fort: Etwa, indem eine schone neue Sitzecke iinstalliert oder ein Hochbeet angelegt wird. Gekauft werden deshalb nicht nur Pflanzen sondern auch Werkzeug und Baumaterialien.

Security kontrolliert beim Bauhaus-Eingang

„Sie sehen ja, was hier los ist.“ Die Aussage des stellvertretenden Standortleiters Caner Genc ist nur mit einem klaren Ja zu beantworten. Im Bauhaus Donaueschingen reihen sich am Montagnachmittag die Menschen in Warteschlangen. Das Haus steht ebenfalls unter Corona-Regeln. Zu Mundschutzpflicht und Desinfektionsmittel am Eingang gesellt sich eine Kundenzahlbeschränkung. Security kontrolliert, mehr als 30 Menschen warten um halb vier auf Einlass.

Eine Warteschlange vor dem Bauhaus in Donaueschingen. Wegen der Corona-Auflagen darf sich nur eine begrenzte Anzahl Kunden im Markt aufhalten. | Bild: Wursthorn, Jens

„Die Kundenfrequenz hat angezogen“, lässt sich ein Bauhaus-Pressesprecher auf Anfrage vernehmen. Das gelte nicht nur saisonbedingt. Die Menschen hätten wenig Alternativen der Beschäftigung. Das gelte für die 156 unter Bauhaus firmierenden Häuser. Ein Trend zur Selbstversorgung lasse sich nicht ableiten. Eher eine „Rückbesinnung auf das häusliche Umfeld“. Das sei auch bei den Anschaffungen im Handwerkerbereich spürbar: in allen Produktkategorien und vom Laien bis zum Profi.

Johannes Stenger von der ZG Raiffeisen Technik mit dem absoluten Trend in der Gartenpflege: ein Mähroboter. | Bild: Wursthorn, Jens

„Die Leute beschäftigen sich mehr mit ihrem Garten“, bestätigt Johannes Stenger. Er ist bei der Raiffeisen ZG Technik Fachberater für Kleingeräte. Bei den Geräten beobachtet er eine zunehmende Umrüstung auf Elektro und akku-betriebenen Geräten. Voll im Trend lägen Mähroboter. Binnen zwei Wochen habe sein Team acht Mähflächen angelegt.