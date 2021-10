von sk

Diese Veranstaltung war ein historischer Punkt in der Chronik der Feuerwehr. Kommandant Gerd Wimmer hatte alle Feuerwehrabteilungen zur Jahreshauptversammlung zur Dämmerungszeit in die beeindruckende Kulisse des Reitstadions eingeladen.

Pfohren In der Brandnacht war er in Leipzig: So hat Aquatec-Geschäftsführer Tobias Deusch die Flammenwut in seiner Firma in Pfohren erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Ex-Kommandant Edgar Schiesel berichtete laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung zunächst über Einsätze, Ausbildungsschwerpunkte sowie Beschaffungen und Projekte aus den Jahren 2015 bis 2019. So wurden die Abteilungen in diesen vier Jahren zu 1 079 Einsätzen gerufen.

Ehrungen bei der Feuerwehr (von links): die beiden Stellvertreter Martin Kiefer und Reinhold Schöndienst, Alt-Kommandant Schiesel und Kommandant Gerd Wimmer | Bild: Andreas Kampf Feuerwehr Donaueschingen

In dieser Zeit wurde dem Gemeinderat erstmals ein Feuerwehrbedarfsplan als mittel- und langfristige Planungsgrundlage vorgelegt. Zwei Großfahrzeuge wurden in der Kernstadt beschafft, ein weiteres in Heidenhofen. Gemeinsam mit dem Wasserwerk wurde ein Anhänger mit 70-kVA-Stromerzeuger für die Katastrophenvorsorge in Dienst gestellt. Alle Feuerwehrhäuser wurden mit Notstromaggregaten und Digitalfunkkoffern ausgestattet.

Netzwerk verschaffte Masken

Den Zeitraum seit Januar 2020 ergänzte Gerd Wimmer als erster hauptberuflicher Leiter der Feuerwehr. Nach nur wenigen Wochen im Amt galt es die noch nie da gewesenen Herausforderungen der Corona-Krise zu meistern und die zweitgrößte Feuerwehr im Landkreis trotz des Infektionsrisikos einsatzbereit zu halten. Seine Erfahrung sowie ein gutes Netzwerk ermöglichten eine rasche Verfügbarkeit von Masken, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel.

Lothar Schropp aus Wolterdingen mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze | Bild: Andreas Kampf Feuerwehr Donaueschingen

Erfreulicherweise blieben in dieser besonderen Zeit die Mitgliederzahlen sowohl in den acht Einsatzabteilungen als auch in den vier Jugendgruppen stabil. Wimmer rief die Mitglieder auf, auch weiterhin alle Ausbildungsmöglichkeiten zu nutzen, um auch in der Zukunft im Einsatz schlagkräftig zu bleiben. Dieses gemeinsame Ziel verfolgten ihrerseits Wehrleitung mit Stadtverwaltung und Gemeinderat ebenfalls.

Neubau in Pfohren wird weiter verfeinert

So kann nach einem Ratsbeschluss noch in diesem Jahr das erste von zwei baugleichen Hilfeleistungslöschfahrzeugen HLF10 für Wolterdingen und Pfohren ausgeschrieben werden. Auch die Neubauplanung des Feuerwehrhauses in Pfohren wird weiter verfeinert – hier sollen neben der Abteilung selbst auch Werkstätten und Ausbildungsmöglichkeiten untergebracht werden.

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Donaueschingen findet unter freiem Himmel im Reitstadion statt. | Bild: Andreas Kampf Feuerwehr Donaueschingen

In seinem Grußwort dankte Oberbürgermeister Pauly allen anwesenden Feuerwehrangehörigen für deren ehrenamtliches Engagement und die ununterbrochene Einsatzbereitschaft für die Bevölkerung. Einen besonderen Dank sprach er der sechsköpfigen Mannschaft aus der Abteilung Wolterdingen aus, die im Rahmen der bundesweiten Katastrophenhilfe in die Flutgebiete des Ahrtals entsandt wurde.

Vetter lobt Ausbildungsstand

In seiner Ansprache bestätigte Kreisbrandmeister Florian Vetter einen sehr guten Ausbildungsstand. Er signalisiert seine Unterstützung für den Neubau in Pfohren, hier könnten beispielsweise erforderliche Pumpenprüfungen ohne Lärmbelästigung der Nachbarschaft unter Volllast erfolgen.

Donaueschingen Wer zahlt den Feuerwehreinsatz, wenn der vollgelaufene Keller leergepumpt werden muss? Donaueschingens Kommandant Gerd Wimmer klärt auf Das könnte Sie auch interessieren

Reinhold Engesser, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands dankte zusätzlich den Familien der Einsatzkräfte, die deren hohes Engagement mit Verständnis und aktiver Unterstützung erst möglich machten.

Raible ist Ehrenkommandant

Zur Wahl standen die Ämter der beiden ehrenamtlichen Stellvertreter des Kommandanten. Reinhold Schöndienst aus Pfohren wurde für fünf weitere Jahre bestätigt. Als zweiter Stellvertreter wurde Martin Kiefer aus Donaueschingen gewählt. Wolfgang Raible aus Pfohren wurde zum Ehrenkommandanten ernannt und Lothar Schropp aus Wolterdingen mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet. 26 weiteren Feuerwehrkameraden wurde für 15, 25 bzw. 40 Jahre aktiven Dienst das Feuerwehrehrenzeichen des Landes in Bronze, Silber und Gold verliehen.

Pfohren Kosten-Schock im Gemeinderat: Das neue Gerätehaus der Feuerwehr Pfohren wird richtig teuer Das könnte Sie auch interessieren

Ein Überraschungsgeschenk bekam Ex-Gesamtkommandant Edgar Schiesel überreicht: eine hochwertig kalligraphierten Urkunde nach historischem Vorbild je einen Reisegutschein von Stadt und Feuerwehr.