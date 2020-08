Geisingen vor 40 Minuten

Defekt am Gipssilo: Feuerwehr muss ausrücken

In der Nacht zum Freitag musste die Feuerwehr Geisingen ausrücken, weil sich auf einer Baustelle ein Druckluftschlauch eines Gips-Silos gelöst hatte.Laute Geräusche aus dem Neubaugebiet an der Krankenhausstraße mitten in der Nacht hatten Anwohner aufmerksam werden lassen.