In der Innenstadt von Donaueschingen gilt keine Maskenpflicht mehr. Das ist seit Mittwoch, 16. Dezember, so. Die Entscheidung des Landratsamts Schwarzwald-Baar wird heiß diskutiert. So tauschen Nutzer etwa auf der Facebook-Seite „SÜDKURIER Donaueschingen„ ihre Meinungen dazu aus. Die Reaktionen reichen von Verwirrung bis Ärger.

„Lächerlich, echt! Nächste Woche heißt es dann wieder, in Donaueschingen sind die Corona-Zahlen gestiegen, es müssen härtere Maßnahmen folgen“, schreibt ein männlicher User. Ein anderer sieht es ähnlich: „Die Schulen schließen, Lockdown... und dann keine Maske mehr??? Wir müssen doch was tun, um Corona zu verringern.“ Deshalb fordert er: „Es sollte weiterhin Maskenpflicht geben.“ Von einem Durcheinander spricht dieser Mann: „Heute so, morgen wieder anders. Das ist doch langsam echt nicht mehr lustig... Als ob das Virus seine Gefährlichkeit täglich ändern würde...“

Ein Stück weit sarkastisch formuliert eine Nutzerin ihren Kommentar bei Facebook: „Das ist ja bald wie bei der Verkehrsführung in Donaueschingen. Andauernd ändert sich was.“ Mit einem Augenzwinkern schreibt eine andere Frau: „Klar. Wenn fast alle Geschäfte geschlossen sind und die Innenstadt leer, dann ist die Virenlast auch deutlich reduziert.“ Laut einer anderen Nutzerin „geht ja eh keiner mehr in die Stadt, wenn man nichts mehr kaufen kann.“

Allgemeinverfügung aufgehoben

Warum in der Innenstadt keine Maskenpflicht mehr gilt? Das Landratsamt hatte die Allgemeinverfügung, welche am 3. Dezember erlassen wurde, mit Ablauf des Dienstags, 15. Dezember, aufgehoben. Dies diene der Rechtsklarheit und somit würden im Schwarzwald-Baar-Kreis einheitlich die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten. In der Allgemeinverfügung war auch die Maskenpflicht in den Innenstädten von Donaueschingen, Villingen und Schwenningen geregelt worden.

Stadt steht hinter Entscheidung

Dass die Stadtverwaltung Donaueschingen, „die diese Entscheidung voll mitträgt“, in Abstimmung mit dem Landratsamt war, berichtet Sprecherin Beatrix Grüninger. Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit von Maßnahmen sei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und vor dem harten Lockdown, der seit Mittwoch, 16. Dezember, Bestand hat, seien die Voraussetzungen für eine Maskenpflicht in der Innenstadt gegeben gewesen – „im Hinblick auf die vielen Ladengeschäfte einschließlich den Personen im Warte- und Zugangsbereich“, so Grüninger. Außerdem erwähnt sie Schulen, Kindergärten oder auch Friseure. Überall dort „konnte nicht mehr gewährleistet werden, dass immer ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird“.

Zum Zeitpunkt des Erlasses der Allgemeinverfügung sei deshalb die Entscheidung, dass in der Donaueschinger Innenstadt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, nicht nur geeignet, sondern auch erforderlich und angemessen gewesen, betont die Pressesprecherin. Das habe sich durch die neue Corona-Verordnung geändert. Denn nun seien viele Geschäfte geschlossen, dazu sei der Betrieb an Schulen und Kitas eingestellt. Und auch ein Abholservice-Verbot gebe es. „In Summe werden viel weniger Menschen in der Innenstadt unterwegs sein“, so die Rathaussprecherin.

Dennoch „wäre auch weiterhin das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in der Innenstadt geeignet, um das gewünschte Ziel zu erreichen“. Grüninger fügt an: „Wenn sich die Sach- oder Rechtslage wieder ändert, wird die Verwaltung erneut alles überprüfen.“