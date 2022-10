von Anita Reichart

Das traditionelle Kellerfest des Feuerwehr-Fördervereins hat in Wolterdingen einen hohen Stellenwert. Vor drei Jahren hieß es zum 40. Mal Durst statt Feuer zu löschen beim traditionellen Kellerfest, im gemütlichen Gewölbekeller eines langjährigen Mitglieds der Wolterdinger Abteilungswehr: Karlheinz Käfer.

Nach seinem Tod vor etlichen Jahren führte Ehefrau Resli die Traditionsveranstaltung fort. Doch sie starb aber ebenfalls vor noch nicht langer Zeit. Die Frage, die das Dorf bewegte: Geht es weiter? Oder bedeutet dies nun auch das Aus für das viertägige Fest?

Programm rund ums Kellerfest Freitag, 14. Oktober: 17 Uhr feierlicher Fassanstich. Ab 21 Uhr ist dann Party in der Discobar angesagt.

Samstag: 15. Oktober: Höhepunkt ist die Herbstprobe, die um 14 Uhr beginnt. Übungsobjekt ist der Kindergarten „Maria Frieden“. Auch wird die Drehleiter aus Donaueschingen sowie die Feuerwehr Hubertshofen dabei sein. Danach ist der Keller geöffnet und ab 21 Uhr gilt Partytime in der Discobar.

Sonntag, 16. Oktober: Ab 11 Uhr findet der Frühschoppen statt. Reichhaltiger Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sind geboten.

Kilbig-Montag: Der Keller öffnet um 16 Uhr zum Handwerkervesper.

Viel Arbeit nehmen die Wehrmitglieder, wie Klaus Kromer und Wolfram Bürer, auf sich, bevor das Fest starten kann. | Bild: Anita Reichart

Doch das Kellerfest ist gerettet: Für Tochter Renate Anker, die mit ihrer Familie im Anwesen schräg gegenüber des Rathauses wohnt, ist es Ehrensache, dass diese Tradition weiter lebt.

Im Elternhaus von Renate Anker befindet sich der urgemütliche Gewölbekeller, den sie sehr gerne der heimischen Feuerwehr zur Verfügung stellt. | Bild: Anita Reichart

„Ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr mit dieser Tradition aufgewachsen. Das Kellerfest gehört einfach zu diesem Haus und auch zu Wolterdingen“, betont die 55-jährige Mutter zweier Kinder. Und nach der zweijährigen Pandemie bedingten Pause freue sie sich, dass es wieder stattfinden könne.

Große Freude darüber herrscht natürlich auch bei der Wolterdinger Feuerwehr. Sie sind nun schon seit einigen Wochen mit Vollgas an den Vorbereitungen, denn nach den zwei Jahren Ruhepause hat der Gewölbekeller etwas gelitten.

Stückweise wurden Putzarbeiten durchgeführt, energetische Sanierungen umgesetzt. Die alte Theke wurde herausgerissen und erneuert, die Elektrik optimiert und die Küche aus Hygienegründen mit Edelstahl verkleidet.

Die Belüftung muss einwandfrei funktionieren. Markus Kromer, Christian Günther und Wolfgang Müller arbeiten daran. | Bild: Anita Reichart

Und wie kam dieses (Keller)-Herbstfest überhaupt zustande? In geselliger Runde bei einem Ausflug der Feuerwehr nach Tirol, sei man in einer schnuckeligen Gewölbewirtschaft gesessen, von der alle Anwesenden schwärmten. Prompt habe sich der damalige stellvertretende Kommandant Josef Schropp zu Wort gemeldet und behauptet, dass sie so etwas auch schafften.

Und da an diesem Tisch auch Karlheinz und Resli Käfer saßen und diese zufällig einen Gewölbekeller unter ihrem Anwesen hatten, kam die Angelegenheit dann auch ins Rollen. Bis der Raum, in dem bis dahin Kartoffeln gelagert wurden, dann aber hergerichtet war, war viel Arbeit nötig.

Nach Fertigstellung konnte im Oktober 1980 das erste viertägige Herbstfest dieser Art im „Florians-Keller“, wie er getauft wurde, veranstaltet werden. Und dies war gleich ein voller Erfolg: Die Räume waren immer voll besetzt. Livemusik trug zum guten Gelingen bei.