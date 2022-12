Unglaublich dreist haben sich Unbekannte am Mittwoch, 14. Dezember, zwischen 12 und 14 Uhr in der Kundentoilette einer Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße verhalten.

Verstopft und laufendes Wasser

Wie die Polizei mitteilt, haben sie die gebührenpflichtige Kundentoilette der Bäckerei benutzt und diese mit Papier verstopft hinterlassen. Ebenso sei das Waschbecken zugestopft und der Hahn aufgedreht gewesen, sodass Wasser bereits durch die Tür der Kundentoilette lief.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (07 71) 83 78 30 entgegen.