Geld durch einen sogenannten Wechselfallenschwindel haben Gauner am Samstagnachmittag in Hüfingen und Donaueschingen ergattert. wie die Polizei weiter mitteilt, wollte ein junger Mann gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in der Straße „Lindenpark“ in Hüfingen mehrere 100-Euro-Scheine in 50-Euro-Scheine gewechselt bekommen. Während eine Kassiererin das Geld wechselte, wollte der Mann plötzlich einen Umtausch in kleinere Scheine und verunsicherte die Frau an der Kasse, die schließlich den Umtausch einstellte.

Bei der abendlichen Kassenrevision bemerkte die Frau dann das Fehlen eines dreistelligen Geldbetrags. Mit der gleichen Masche sei der etwa 20 Jahre alte Mann gegen 17.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Donaueschinger Bahnhofstraße an Geld gelangt, heißt es weiter. Dort war er in Begleitung einer etwa 50-jährigen Frau und erbeutete ebenfalls einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und bittet Personen, die Hinweise auf die Kriminellen geben können, sich beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden, Telefon 0771/ 83783-0.