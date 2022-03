Mit Pfohren und Fischbach gibt es in der Region zwei große Mofarennen. Die Motorsportfreunde haben Fischbach den Vortritt gelassen, die Zeit bis zum eigenen Rennen wollen sie anders nutzen.

Röhrende Motoren, der Geruch nach Kerosin und Mofas, die vor Originalität nur so strotzen. 2019 fand in Pfohren das letzte Mofarennen statt. Dann war erst einmal pandemiebedingt nicht an die Großveranstaltung zu denken. Nun gibt es einen Termin: