Traditionell beendet die Bewerbungsfrist mit dem Gang an den Postbriefkasten der Stadtverwaltung. Dieser formalen Pflicht kamen Bürgermeister Severin Graf, der den Gemeindewahlausschuss leitet, und Wahlleiterin Daniela Bernhard nach, die als Wahlleiterin fungiert.

Oberbürgermeister Pauly musste auf den Tag genau sechs Wochen warten, bis er wusste, dass er sich keinem Herausforderer stellen muss. In den Haustür-Wahlkampf war er schon vorher eingestiegen.

Donaueschingen Er wird selbst zum Briefträger: Wir haben OB Erik Pauly beim Verteilen der Wahlkampfbroschüren begleitet Das könnte Sie auch interessieren

Unbenommen dessen läuft im Rathaus bereits die Vorbereitung auf den Wahlgang am Sonntag, 19. Dezember. Stand Montag sind 17.453 Personen wahlberechtigt. Geringfügige Änderungen aufgrund von Sterbefällen und Umzügen seien noch möglich, sagte Pressesprecherin Beatrix Grüninger.

Donaueschingen Bislang kein Gegen-Kandidat für Donaueschingens OB Erik Pauly: Das sagen die Gemeinderatsfraktionen zur Situation Das könnte Sie auch interessieren

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr werden die Donaueschinger nach Landtags- und Bundestagswahl zur Wahl aufgerufen. Auch bei der OB-Wahl ist Briefwahl möglich.

Der Amtsinhaber kann mit dieser Konstallation gut umgehen: OB Erik Pauly tritt am Sonntag, 19. Dezember, ohne Gegenkandidat zur OB-Wahl an. | Bild: Wursthorn, Jens

Und gibt es am Wahlsonntag auch eine Feier? Die Pandemieentwicklung macht eine vorausschauende Planung schwer. So wird es in der Sitzung des Gemeindewahlausschuss am Dienstag auch darum gehen, ob eine öffentliche Ergebnisbekanntgabe stattfinden soll oder nicht.