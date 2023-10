Die Donaueschinger Musiktage stehen vor der Tür: Sie finden vom 19. bis 22. Oktober statt. Und auch in diesem Jahr können Freunde der zeitgenössischen Musik verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Festivals kostenfrei besuchen und erleben.

Den Auftakt bildet am Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr eine Podiumsdiskussion im Museum Art Plus. Moderator Stefan Fricke diskutiert mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe sowie den Komponistinnen Carol Robinson und Iris ter Schiphorst über Künstlerische Zusammenarbeiten in der zeitgenössischen Musik.

Klanginstallationen in der Stadt

2023 warten gleich drei Klanginstallationen darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden: im Museum Art Plus die Installation „The Agonists“ von Marina Rosenfeld, bei der die Künstlerin Arbeiten auf Papier und Seide ausstellt und damit ihre langjährige Beschäftigung mit sozialen und räumlichen Dispositionen von Klängen fortsetzt. Die Künstlerin führt am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 15.30 Uhr in ihr Werk ein.

Im Fischhaus im Schlosspark findet Ryoko Akamas Installation „divulgance“ ihre Uraufführung. Dabei verbindet Akama erstmals ihre poetische Klangwelt mit ihrer Faszination für die analoge Fotografie.

Neuer Ort wird bespielt

Neu hinzu kommt als dritter Aufführungsort für Klanginstallationen die Orangerie des Fürstlich Fürstenbergischen Schlosses am Lammplatz. Dort werden gleich zwei Werke gezeigt: Die Klanginstallation „Dead Plants & Living Objects“ vom Künstler-Duo Rie Nakajama und Pierre Berthet bringt scheinbar banale Gegenstände des Alltags zum Schwingen. Dabei entwickelt sich die Installation im Laufe des Festivalwochenendes stetig weiter, sodass sich ein mehrmaliger Besuch lohnt.

Der estnische Künstler Raul Keller gestaltet die zweite Installation in der Orangerie mit dem spannenden Titel „Light Orange Intervention“. Keller verwandelt die nebeneinanderliegenden Räume im ersten Stock der Orangerie in eine Flucht aus Farbe und Schwingung.

Alle Klanginstallationen sind an den Festivaltagen jeweils ganztägig zugänglich. Kostenlose geführte Rundgänge zu allen Installationen werden am Samstag, um 14.30 Uhr (Start am Fischhaus) sowie am Sonntag, um 11 Uhr (Start an der Orangerie am Lammplatz) und 14.30 Uhr (Start am Museum Art Plus) angeboten.

Verleihung der E-Musik-Nadel

Am Freitag, 20. Oktober, wird um 16 Uhr im Museum Art Plus die Nadel der Fachgruppe E-Musik (FEM) des Deutschen Komponist:innenverbands an das Archiv Frau und Musik in Frankfurt am Main verliehen. Damit würdigt die FEM das Engagement des Archivs für zeitgenössische und historische Musik von Frauen sowie die wissenschaftlich hervorragende Arbeit des Archivs.

Musiktage-Gottesdienst in der Stadtkirche

Am Sonntag, 22. Oktober, findet in der Stadtkirche St. Johann der diesjährige Musiktage-Gottesdienst statt um 9 Uhr statt. Das DonauWind-Quintett aus Donaueschingen präsentiert dabei Stücke von Jacques Ibert, Endre Szervánszky und Valerie Coleman.