„Es ist eine dieser kleinen, aber feinen Veranstaltungen mit ganz viel Herz und Gespür für den Sinn des Weihnachtsfests, die auch in diesem Jahr wieder ins Gnadental bei Neudingen locken wird“: So heißt es in einer Vorschau für die Pilgerwanderung am Samstag, 17. Dezember.

Ursprünglich sei die Idee von dem Neudinger Edmund Weisser geboren worden – ein zwischenzeitlich verstorbener, aber zeitlebens glühender und nimmermüder Aktivist für den Erhalt das kleinen Gotteshäuschens. Dieses kuschele sich in die Hügel zwischen dem Fürstenberg und Neudingen und habe Hilfe wegen anstehender Renovierungen dringend nötig gehabt.

Sehr idyllisch im Gnadental (oberhalb von Neudingen) gelegen ist die Gnadentalkapelle in den Hügeln zwischen dem Fürstenberg und Neudingen (Archivbild). | Bild: Andrea Wieland

„Mittlerweile aber ist die Sanierung geschehen und freuen sich Besucher aus Nah und Fern über die gelungenen Maßnahmen und ein herausgeputztes Kirchlein“, so die Vorschau weiter.

Der Weihnachtsschmuck macht sich prächtig in der Gnadentalkapelle. | Bild: Manuela Aicher

Was geblieben sei, sei zudem eine liebgewonnene Tradition, die Edmund Weissers Familie, allen voran seine Schwiegertochter Manuela Aicher und sein Sohn Bernd Weisser, fortführen: die Pilgerwanderung zur Gnadentalkapelle, die sich zu diesem Anlass dank fleißiger Helfer in ein winterhaftes Märchenkleid gehüllt habe. „Weithin sichtbar leuchtet ein Stern, draußen lodert das Lagerfeuer, riecht es nach Punsch und Glühwein – und im zauberhaft ausdekorierten Innenraum funkelt ein Lichtermeer“.

Mehr Schein als Sein gelte hier aber nicht, im Gegenteil: „Was folgt, ist ein kulturelles Programm mit ganz viel Musik und einer Weihnachtsgeschichte“, heißt es weiter in der Ankündigung. Für viele Besucher in der Region gehöre der Adventsabend im Gnadental deshalb längst zu den schönen Pflichtterminen in der Vorweihnachtszeit.

„Weihnachten hautnah spüren“ sei auch in diesem Jahr wieder Programm. Neben einer Weihnachtsgeschichte höre das Publikum dabei Musik der Millibach Musikanten, Panflötenmusik von 3 Baar, den Neudinger Chor und Sänger Sascha Spitz. Seinen Ausklang finde der Vorabend des vierten Advents am Lagerfeuer bei Glühwein, Punsch und Zopf.

Der Termin: Die Pilgerwanderung zur Gnadentalkapelle startet am Samstag, 17. Dezember, um 16 Uhr an der Weggabelung der Gnadentalstraße Neudingen, das Programm in der Kapelle beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.