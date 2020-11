von Roger Müller

Trotz des Teil-Lockdowns wegen der Pandemie-Situation ist das Citymanagement nicht untätig. Vorgestellt wurde nun der neue Einkaufsgutschein, um den regionalen Geschäften, die dieses Jahr mit hohen Umsatzeinbußen zu kämpfen haben, wenigstens in Richtung Weihnachten noch einmal einen Schub zu verschaffen.

Gewerbeverein und Stadt Donaueschingen kooperieren

Das City Management – eine Kooperation des Gewerbevereins Donaueschingen und der Stadt – stießen dabei auf eine hohe Resonanz der bisher teilnehmenden Geschäfte. „Fast 35 Interessenten haben wir binnen drei Wochen zusammenbekommen“, freut sich die im September eingestellte Citymanagerin Christine Neu. „Es war nicht einfach in Zeiten von Corona, wo gerade Partner mit denen wir den Dialog suchten, externe Besucher momentan nicht in die Firmen lassen“, betont Neu. „Das Ziel sind so 50 Partner“, sagt die Vorsitzende Nadin Lorenz, „Schon heute freuen wir uns auch auf Partner, die direkt auf uns zu kommen, um die Gutscheine auch in deren Geschäften einlösen zu lassen“.

Besonderer Charme

Dabei hat der Donaueschingen-Gutschein ein besonderen Charme. Man kann ihn in jedem der Partnergeschäfte einlösen. Allerdings kann der Gutscheinbetrag nur als Gesamtsumme in einem Geschäft eingelöst werden. „Da die Beschenkten selbst entscheiden, wo sie ihn einlösen möchten, wird das Einkaufen in unserem Eschingen zum echten Erlebnis“, so Christine Neu.

Donaueschingen So wird die Stadt zum Lotsen: Service-Team und Hotline helfen Gewerbetreibenden Das könnte Sie auch interessieren

Erworben werden kann der Gutschein bei den Partnern, die auf der Homepage www.donaueschingen-gutschein.de stehen, oder direkt online. Wer online bestellt, erhält den Gutschein als E-Mail zugeschickt und kann ihn bequem ausdrucken und auch gleich verschenken. „Somit hat praktisch jeder ein Last-Minute-Geschenk, wenn man spontan eingeladen wird, oder kurzfristig noch etwas passendes zum Verschenken sucht“, erläutert Nadin Lorenz. Für IT-Affine geht das Ganze dann papierlos, sie können den Gutschein per Smartphone in den Geschäften einlösen. Die Gutscheinbeträge können zwischen 10 und 50 Euro flexibel gewählt werden.