Unter dem Motto „Blasmusik trifft Freunde“ veranstaltet die Festgemeinschaft Grüningen von Samstag bis Montag, 8. bis 10. Juli, ihr Grüninger Brigachfest. „Wir freuen uns sehr darüber, unsere Besucher am Wochenende mit 14 Musikgruppen unterhalten zu dürfen. Beim Fest steht nämlich die Freude an der Musik im Vordergrund“, sagt die Vorsitzende des Musikvereins Grüningen, Julia Held. „Die Auswahl an Musik ist sehr breit gefächert, sodass für jeden Geschmack was mit dabei ist.“

Höhepunkt ist neben dem abwechslungsreichen Musikprogramm auch der Aufbau des Festes: „Es ist eine Open-Air-Veranstaltung. Das heißt, auf dem Grüninger Festplatz gibt es mehrere kleine Zelte, von welchen aus wir unsere Besucher mit leckerem, selbstgemachtem Essen verwöhnen“, erklärt die Vorsitzende weiter. Gestartet wird am Samstag, 8. Juli, um 18 Uhr mit dem Fassanstich, den der Musikverein Brigachtal musikalisch begleitet. Im Anschluss spielt die kleine Besetzung Stadl-Musi aus Grüningen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass die Stadl-Musi, welche im letzten Jahr gegründet wurde, beim Fest für Unterhaltung sorgt“, sagt die Vereinsvorsitzende. Ab 21 Uhr spielt die Deienmooser Gretele Band.

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einer Kramer-Ausstellung durch die Kramer-Freunde Gutmadingen. Im Anschluss werden Musikvereine aufspielen. Des Weiteren soll es ein Kinderprogramm mit Hüpfburg und vielem mehr geben. Der Montag beginnt um 15 Uhr mit dem Kinder- und Seniorennachmittag. Hier wollen die Kunstradfahrer Brigach, die Tanzschule Ellis Tanzraum sowie die Grüninger Schule für Unterhaltung sorgen. Musikalisch stehen ebenfalls die jüngsten Musiker im Vordergrund: die Minikapelle DS sowie die Jugendkapelle A-G-W. „Am Montag findet ab 18.30 Uhr, also passend zum Handwerkervesper, die Musikantengaudi statt. Das heißt, hier geht es Schlag auf Schlag: In Summe sorgen fünf Musiken, wie Brass27, Wälderband, Bontett, Zeug House Dance Crew und die Brotäne Herdepfl, für Unterhaltung“, blickt Julia Held voraus.