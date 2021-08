von Simon Wöhrle

Das Mammutprojekt Gewerbeschule des Pfohrener Vereins Emilu4Afrika im Ort Chala in Tansania entwickelt sich gut. An der Schule sollen Fachkräfte für Wasserversorgung, Abwasser und Solar ausgebildet werden. Ab Anfang 2022 sollen zwischen 25 und 30 Schüler in das erste Jahr starten können. Der Anspruch des Vereins ist es, zu 40 Prozent junge Frauen aufzunehmen, was den Einfluss von Frauen auf das öffentliche Leben im Land stärken soll. Fachkräfte sind in Tansania dringend gefragt. „Die Schüler werden alle einen Platz haben, bevor sie fertig sind“, sagt Clemens Willmann, Beisitzer im Vorstand des Vereins. Die Kosten des Bauvorhabens belaufen sich aktuell auf rund 300.000 Euro, finanziert durch Spenden und Mitgliederbeiträge.

In Chala wurden bereits vorher zwei große Projekte fertiggestellt. Ein Trinkwasserbrunnen spendet den über 10.000 Einwohnern des Ortes sauberes Trinkwasser. Um die Bewohner bei der Landwirtschaft zu unterstützen, wurden mit Spenden Landwirtschaftsgeräte angeschafft.

Clemens Willmann berichtet über den aktuellen Stand beim Schulprojekt des Vereins Emilu4Afrika. | Bild: Simon Wöhrle

Die Gewerbeschule ist als Internat geplant. Die mindestens 18-jährigen Schüler werden dort gemeinsam leben und lernen. Die dreijährige Ausbildung für die Bereiche Wasser, Abwasser und Solar ist nach dem Vorbild des deutschen Handwerks gestaltet. Der Abschluss, in etwa eine abgespeckte Form des deutschen Meisterbriefs, erlaubt den Absolventen, sich beruflich selbstständig zu machen. Ebenso besteht die Möglichkeit, nach dem zweiten Schuljahr mit dem Äquivalent zum deutschen Gesellenbrief abzugehen. Um den Schülern später den Weg in die Selbstständigkeit zu erleichtern, werden auch Aspekte der Betriebswirtschaftslehre vermittelt.

Viele junge Menschen bereiten Roland Ketterer 2020 einen herzlichen Empfang. | Bild: Ketterer,Roland

Die Lehrkräfte sollen anfangs zur Überbrückung aus Deutschland kommen. Langfristig werden Absolventen der Fachhochschule aus Daressalam, größte Stadt und wirtschaftliches Zentrum in Tansania, die Ausbildung übernehmen. Im ersten Jahr werden zusätzlich Englisch als Fremdsprache und Gartenbau unterrichtet.

Das soll dazu beitragen, dass die Schüler sich über den Garten des Campus zumindest teilweise selbst mit Lebensmitteln versorgen können. Das dient auch dazu, die Ausbildungskosten möglichst niedrig zu halten. Diese werden derzeit auf etwa 300 Euro jährlich pro Schüler geschätzt. Darin inbegriffen sind die Unterbringung, Unterricht und Verpflegung.

Innenarbeiten beim Bau der Gewerberschule. | Bild: Ketterer,Roland

Der Verein lädt für Sonntag, 29. August, an der Kirchstraße 9-12 in Pfohren von 11 bis 17 Uhr zu einem Infotag ein. Vereinsgründer und Vorstand Roland Ketterer informiert über Fortschritte, weitere Planung und wird von seinen Besuchen in Chala berichten. Außerdem werden Paten gesucht, die die Kosten für die Ausbildung der Schüler zumindest teilweise übernehmen. Infos unter www.elimu4afrika.com