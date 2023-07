Voller Stolz feiert die Damenmannschaft des FC Pfohren in diesem Jahr ein besonderes Datum: Bereits seit 30 Jahren kicken sie jetzt schon den Ball über den Rasen. Beim Verein engagieren sich immer noch Spielerinnen, die auch am Anfang mit dabei waren, als in Pfohren erstmals Frauen ganz offiziell die Kickschuhe schnürten. Sie erinnern sich gerne an diese Zeit zurück.

Der Beschluss, eine Damenmannschaft zu gründen, sei damals von den Vätern der Spielerinnen getroffen worden. Sie seien immer mit ihren Töchtern auf dem Sportplatz gewesen und hätten dann irgendwann beschlossen, dass es an der Zeit sei, ein Damenteam zu gründen, erinnern sich die Frauen zurück.

Donaueschingen Wie Leni Hauger vom SSC Donaueschingen den Sprung in den Nachwuchskader des SC Freiburg schaffte Das könnte Sie auch interessieren

Gesagt, getan: „1988/1989 haben wir mit dem Training angefangen: Wir waren damals allesamt noch Mädels im Alter von durchschnittlich zwölf Jahren, als wir angefangen haben“, erinnert sich Nicole Fritschi zurück. Sie und Monika Cotte gehören zu den ersten Spielerinnen des FC Pfohren. „In den ersten Jahren waren wir auch gleich gar nicht schlecht, worüber wir und unsere Väter natürlich sehr stolz waren“, sagt Cotte.

Anfang der 1990er-Jahre geht es los

Der Startschuss für die erste weibliche Elf in Pfohren sei dann schließlich Anfang der 1990er-Jahre gefallen – mit einem durchaus positiven Auftakt: „1993 war es dann soweit und wir starteten als Damenteam durch: Unser erstes Spiel war gegen die zweite Mannschaft des Fußballvereins Donaueschingen. Dieses Spiel gewannen wir mit 7:1“, kann sich Nicole Fritschi an damals erinnern.

Damenfußball verboten Eine besonders große Diskussion rund um Frauenfußball gab es im Jahr 1954, als die männliche Fußball-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Das führte so weit, dass der Deutsche Fußball Bund (DFB) es den unter ihm organisierten Vereinen verbot, Damenfußball anzubieten. Auch den Schiedsrichtern wurde verboten, ein entsprechendes Spiel zu pfeifen. Erst 1970 wurde das Verbot wieder aufgehoben.

Beflügelt durch diesen Sieg ging es dann für die Spielerinnen weiter. Das allerdings meist nicht einfach in die Nachbar-Ortschaft, sondern immer weiter weg: „Zu Anfang mussten wir für die Spiele immer sehr weit fahren, da es in unserer Region nur sehr wenige Damenmannschaften gab“, weiß der damalige Trainer Franz Festner.

Bereits seit 30 Jahren gibt es mittlerweile eine Fußball-Damenmannschaft in Pfohren. Zu diesem Anlass haben sich alle Pfohrener Fußball-Damen zusammen gefunden. | Bild: Andrea Hauger

Teilweise sei man sogar 160 Kilometer für ein Spiel gefahren, „was uns aber gar nichts ausgemacht hat, denn der Zusammenhalt im Team und auch mit den Trainern war immer richtig gut. Somit waren die Fahrten zu den Spielen und zurück bereits eine Gaudi“, sagt Festner.

Immer weiter

Aber wie gelang es, den Fortbestand des Teams zu sichern? Haben der anfängliche Sieg und der Zusammenhalt dafür ausgereicht? Dafür habe man Freundinnen und Bekannte gefragt, ob sie keine Lust hätten, selbst mit zu kicken. Das funktionierte und die Mannschaft festigte sich. So schafften es die Damen, die vergangenen 30 Jahre kontinuierlich Bestandteil der Bezirksliga zu sein.

Wie gut heute noch der Zusammenhalt zwischen den Spielerinnen und Ehemaligen ist, zeigt sich auch bei den Rundenabschlüssen und weiteren Veranstaltungen: „Wir ehemaligen haben noch einen Stammtisch sowie eine Skiausfahrt und sind natürlich bei den Rundenabschlüssen mit dabei und feiern unsere Damen vom Spielfeldrand an. Zudem sind wir natürlich auch bei den Veranstaltungen mit dabei“, sagt Monika Cotte.