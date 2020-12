Donaueschingen vor 3 Stunden

Corona wirkt sich auch in Tansania aus: Wie der Verein Elimu4Afrika vor Ort trotzdem geholfen hat

Der Vorsitzende Roland Ketterer war in diesem Jahr zweimal in Chala und hat dort unter anderem Wasserleitungen verlegt, um das Schulprojekt voranzutreiben. Die Pandemie spielt auch für die Bevölkerung dort eine Rolle, aber auf andere Weise als in Europa.