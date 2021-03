Ob die Südbaar wegen Corona wie Tübingen Modellregion „Öffnen mit Sicherheit“ wird, wird frühestens nach Ostern entschieden. Das geht aus einer Antwort des Sozialministerium in Stuttgart auf Anfrage hervor. In Tübingen können sich Bürger seit Mitte März täglich testen lassen und erhalten bei negativem Ergebnis ein Tagesticket für die Geschäfte, die auf dieser Grundlage wieder öffnen können.

Intensive Auswertung

„Die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem wegweisenden Tübinger Pilotprojekt werden wir gemeinsam mit dem Oberbürgermeister intensiv auswerten. Wir sind offen für weitere Modellversuche“, heißt es in der Antwort des Ministeriums. „Allerdings muss natürlich alles vor dem Hintergrund der Infektionszahlen gespiegelt werden“, wird Gesundheitsminister Manne Lucha zitiert.

„Wir sind gerade auf allen Ebenen mit der Kommunalen Seite über das Thema Modellprojekte im Gespräch“, heißt es weiter. Um ein Verfahren zu entwickeln, werde der Amtsleiter des Sozialministeriums Uwe Lahl zeitnah mit den Spitzen der Landesverbände sprechen. Ziel sei es, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Bürgermeister sehen Situation anders

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller, Sprecher dieser Aktion der Südbaar, kommentierte die Antwort so: Er habe Verständnis, dass das Land die Aktion in Tübingen wissenschaftlich auswerten wolle. Das Argument der vier Südbaar-Städte Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen und Blumberg laute anders: „Wir hegen große Zweifel, ob wir Erkenntnisse einer Universitätsstadt auf den ländlichen Raum übertragen können.“ Deshalb, so Keller, haben wir angeboten, dass wir uns als ländliche Region zur Verfügung stellen.“ Seines Wissens nach wäre die Südbaar dabei die erste ländliche Modellregion in Baden-Württemberg. Keller betonte: „Wir vier Städte stehen nach wie vor wie eine Eins bereit. Wir haben dafür genügend Testkapazitäten.“ Allein Blumberg könne in seinem kommunalen Testzentrum die tägliche Kapazität auf 700 Test hochfahren.

Auch Singen und der Kreis Tuttlingen interessiert

Inzwischen haben zahlreiche weitere Städte und Kreise beantragt, Modellregion zu werden, darunter der Landkreis Tuttlingen und die Stadt Singen. Auch sie alle müssen sich bis zur Auswertung gedulden.