Nach der langen Corona-Lockdown-Zeit kehrt in unseren Alltag zunehmend Normalität ein. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis ist konstant rückläufig und befindet sich unter dem Wert von 35. Das wirkt sich auch auf die Situation am Donaueschinger Friedhof aus, wie eine Nachfrage bei der Stadt zeigt.

Beerdigungen mit 100 Personen

„Abschied von einer verstorbenen Person zu nehmen, ist ein zentraler Akt der Trauerbewältigung. Im Frühjahr 2020 war dies aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie für viele nicht möglich“, blickt Sprecherin Beatrix Grüninger zurück. Jetzt können Beerdigungen ihr zufolge im Außenbereich mit 100 Trauergästen stattfinden. Das wiederum stelle zwar eine große Erleichterung dar, dennoch könne man von einer Rückkehr zur Normalität noch nicht sprechen. Denn nach wie vor, so Grüninger, müssen sich die Trauergäste an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln halten: „So sind beispielsweise Umarmungen – die zuweilen mehr helfen als Worte – nach wie vor nicht erlaubt.“

Abgesehen von den Beschränkungen im Zusammenhang mit der Teilnahme an Beerdigungen war der Besuch der Friedhöfe während Corona jederzeit möglich. Bei Beerdigungen gelten laut Beatrix Grüninger die Regelungen der Corona-Verordnung und der Verordnung des Kultusministeriums über Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen. Demnach ist die Zahl der Trauergäste in den Aussegnungshallen auf zehn Personen begrenzt – aufgrund der räumlichen Kapazitäten und den deshalb einzuhaltenden Abständen. Im Außenbereich gibt es eine Begrenzung auf 100 Personen. Um eine Infektionskette nachverfolgen zu können, müssen Teilnehmer einer Beerdigung auch weiterhin ihre Daten hinterlassen. Von der allgemeinen Abstandsregel sind laut Verordnung jene ausgenommen, die in gerader Linie verwandt, Geschwister und deren Nachkommen sind, oder dem eigenen Haushalt angehören. Es gilt eine Maskenpflicht.