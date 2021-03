Das Traditionsunternehmen Kleider Müller mit Sitz in Geislingen bei Balingen und zwei Niederlassungen in Gundelsheim am Neckar und Villingen-Schwenningen, hat jetzt auch eine etwas kleinere Filiale in Donaueschingen. Das Besondere dabei: Sie wird vom engagierten Nachwuchs des Modehauses betrieben. Unter der Leitung der ausgelernten Jungverkäuferin Monja Maus und der Auszubildenden Selvia Islamovic widmen sich Vivian Herold, Nathalie Preissler, Samira Mardlni, Jolina Penke, Sejid Islamovic und Pascal Höfler im Wechsel künftig den Kunden in der Josefstraße 15. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, 9.30 bis 18 Uhr und Samstag von 9.30 bis 14 Uhr.

Verkaufsluft schnuppern

„Die jungen Leute sollen hier praktische Erfahrung sammeln“, betont Geschäftsführer Karl-Heinz Müller. „Gleichzeitig ist es Ansporn und Motivation.“ Learning by doing, bringt es ihr Chef auf den Nenner. „Das Wichtigste dabei sind die Verkaufsgespräche“, betont Karl-Heinz Müller. „Im direkten Kontakt mit den Kunden können die Auszubildenden ihre Kompetenz und Freundlichkeit unter Beweis stellen. In unserem Unternehmen legen wir auf eine entsprechende Beratung größten Wert.“ Zum Aufgabenbereich gehören aber auch die Dekoration und Präsentation der Artikel, ergänzt der Geschäftsführer.

Der Hintergrund für die Einrichtung eines Outlet-Centers in Donaueschingen ist aber auch die Corona-Pandemie. „Im Lockdown dürfen wir die Auszubildenden nicht in Kurzarbeit schicken, da die Ausbildung weiter laufen muss“, erklärt Karl-Heinz Müller. „Nachdem die Theorie quasi abgehakt ist, mussten wir etwas einfallen lassen und haben entsprechende Räumlichkeiten gesucht.“ Über den Wirtschaftsförderer der Donaustadt, Theo Kneer, landete das Modehaus Kleider Müller schließlich beim damaligen Leiter des Altenheims St. Michael, Dieter Münzer, der auf kurzem Weg eine Ansiedlung in Donaueschingen möglich machte. „Darüber sind wir sehr froh“, betont der Geschäftsführer.

Weitere Gründe sind, dass die Kunden aus dem Raum Donaueschingen künftig vor Ort einkaufen können. „Und außerdem kommt ein Großteil unserer Auszubildenden aus der Region und haben so kurze Wege zu ihrem Arbeitsplatz“, betont Karl-Heinz Müller. Angeboten werden im neuen Outlet-Center Jacken, Shirts und Hosen der Marken Rabe Toni, Dress, Meyer, Lerros, Just White und vieles mehr sowie Baby- und Kindermode zu günstigen Preisen. „Die Auswahl ist auf den vorhandenen 200 Quadratmetern überschaubar“, so der Geschäftsführer. „Aber wir bieten unseren Kunden an, gewünschte Artikel zeitnah in Donaueschingen probieren zu können.“

Das Unternehmen

Kleider Müller ist das Fachgeschäft für Damen- Herren- und Kindermode mit Sitz in Geislingen bei Balingen mit rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Geislingen (6500 Quadratmeter), Schwenningen (2500), Gundelsheim (2000) und jetzt Donaueschingen (200).

Unter dem Motto: Groß in Mode, klein im Preis!, bietet das Unternehmen Einkaufsspaß für die ganze Familie, wobei festliche Kleidung im Mittelpunkt steht. Kleider Müller ist der größte Hochzeitsausstatter, vom Brautpaar bis zur Hochzeitsgesellschaft, in Baden-Württemberg. Über allem stehen seit mehr als 90 Jahren Tradition und Fortschritt im Dienste der Kunden. (jümü)