Über Verkehr ist in Donaueschingen schon viel diskutiert worden. Monate, Jahre, Jahrzehnte. Und es ist auch kein Ende in Sicht. Die Entscheidung zum City-Ring ist erst einmal vertagt. Vom Tisch ist es noch nicht, aber es soll weiter diskutiert werden.

Das sagt die FDP/FW-Fraktion

Die FDP/FW-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag gestellt: „Wir müssen das in den Mobilitätsauschuss zurückbringen und dort gemeinschaftlich eine tragfähige Lösung abbilden“, sagt Fraktionssprecher Rainer Hall. Dort sollte noch einmal diskutiert werden. Das Ziel: ein Vorschlag, dem anschließend alle im Gemeinderat zustimmen können.

Rainer Hall | Bild: Tobias Raphael Ackermann

Das ist allerdings nicht das Aus für den City-Ring. „Wir möchten ausdrücklich betonen: Es braucht durchaus eine Änderung der bestehenden Situation“, macht Hall die FDP/FW-Position deutlich. Aber für eine tragfähige Lösung, die Akzeptanz und Bestand hat, müsse das Verkehrsthema noch einmal beraten werden.

Das sagt die CDU-Fraktion

Anders sieht das die CDU-Fraktion: „Es liegt ein sehr umfangreiches Konzept auf dem Tisch“, sagt Fraktionssprecher Marcus Greiner. Daher werde die CDU dem FDP/FW-Antrag nicht zustimmen.

Marcus Greiner | Bild: SK

Das Konzept habe zu kontroversen Reaktionen geführt, aber auch zu einem Positionspapier des Einzelhandels. Die CDU habe einen eigenen Vorschlag ausgearbeitet. „Wir sollten diese Vorschläge diskutieren und zwar in einer großen Öffentlichkeit und nicht in einem kleinen Ausschuss.“ Es brauche nicht unbedingt in dieser Sitzung eine Entscheidung, aber jeder sollte sich positionieren. Eine Idee wäre auch, mehrere Varianten an einen Verkehrsplaner zu geben, damit dieser sie untersucht, anstatt sich schon im Vorfeld auf eine festzulegen.

„Es wird nicht passieren, dass wir eine Lösung hervorzaubern, über die sich alle freuen“, sagt Greiner und fügt hinzu: „Am Schluss lassen wir alles so, wie es ist, oder es wird eine Lösung geben, die auch Gegner hat.“

Das sagt die Grünen-Fraktion

„Im Innersten habe ich den Vorschlag der FPD/FW-Fraktion zuerst ablehnt“, sagt Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock. Doch in der Fraktionssprechersitzung sei er überzeugt worden.

Michael Blaurock | Bild: Photographer: Arno Witt

Blaurock nimmt das Bild von Rainer Hall auf. Der OB habe den Stein ins Rollen gebracht, das Verkehrskonzept wieder thematisiert. „Aber der OB hat einen Stein geworfen und nicht damit gerechnet, dass ein kleiner Tsunami zurückkommt.“

Es gebe mittlerweile so viele Vorschläge, dass die Thematik nicht an einem Abend bewältigt werden könne. Und wenn das Thema an den Mobilitätsauschuss zurückgeht: „Wir werden dort nichts Geheimes basteln.“

Denkbar wäre auch eine stufenweise Umsetzung. „Wir könnten drei oder vier kleinere Maßnahmen umsetzen, bei denen klar ist, dass wir sie machen sollten“, so Blaurock. Beispielsweise: das Parkleitsystem oder die Idee, die zahlreichen Busse aus der Innenstadt herauszubekommen. „Wenn die Punkte erledigt sind, dann wieder in größerem Einsteigen und die weiteren Schritte abwägen.“

Das sagt die GUB-Fraktion

„Wir brauchen erst einmal im Gremium eine breite Mehrheit, die die Entscheidung stützt“, erklärt GUB-Stadträtin Alexandra Riedmaier. Gebe es diese nicht, bestünde die Gefahr, dass es so wie vor vier, fünf Jahren laufe. Zur Erinnerung: Damals war das Verkehrskonzept an den Einbahnstraßen-Schildern an der Stadtkirche gescheitert.

Alexandra Riedmaier | Bild: Roland Sigwart

„Uns muss klar sein, was wir wollen und auch was die Stadt braucht“, so Riedmaier. Punkte wie das Parkleitsystem, die Reduzierung der Busse oder einen Fokus auf Fahrradfahrer würde keinen schmerzen.

Die GUB findet das Konzept an und für sich nicht schlecht. Es gibt allerdings ein Aber: „So weit sind wir Eschinger noch nicht. Man muss nur das Verkehrskonzept ansprechen und schon stellen sich allen die Nackenhaare.“

Das sagt die SPD-Fraktion

„Wir sind und alle einig, dass etwas passieren muss“, sagt SPD-Fraktionssprecher Jens Reinbolz. Allerdings müsse man auch berücksichtigen, dass die Fronten aktuell sehr verhärtet wären und dass es auch Ängste gebe. „Kein Konzept kann momentan bestehen“, ist sich Reinbolz sicher. Und irgendetwas mit Gewalt durchzuboxen sei keine gute Idee.

Jens Reinbolz | Bild: Roland Sigwart

Nun müssten die Fragen beantwortet werden: Was kann gleich umgesetzt werden? Was braucht noch ein paar Jahre? Diese Fragen sollten im Mobilitätsausschuss vorberaten, dann aber anschließend im Gemeinderat diskutiert werden. Denkbar sei auch eine Klausurtagung, an der auch Bürger und Firmen teilnehmen können. „Was nicht passieren darf: Dass wir wieder etwas zurücknehmen müssen und im Anschluss nie wieder über das Thema Verkehr sprechen dürfen.“

Die Entscheidung

Mit Mehrheit hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, dass das Thema Verkehr und der City-Ring noch einmal im Mobilitätsauschuss diskutiert werden soll. Lediglich die CDU-Fraktion und SPD-Stadtrat Gottfried Vetter stimmten gegen den FPD/FW-Antrag. Zusätzlich gab es drei Enthaltungen.