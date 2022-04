von Roger Müller

Freunde der Rockabilly-Musik freuen sich auf das Wochenende 13./14.Mai. Den Anlass haben die beiden Organisatoren Kai Sauser von der gleichnamige Event Agentur, sowie Patrick Bommer, der den Namen nach wieder ein feines Händchen für die Bandauswahl hatte, geschaffen.

Neue Location an der Herdstraße

Die Pause seit 2019 tat der Sause in der Donaueschinger Innenstadt wohl keinen Abbruch, auch beim Restart gibt es wieder das volle Programm auf die Ohren. Mit der City Pizzeria fiel zwar eine Band Location weg, doch diese wurde in diesem Jahr neu in den Innenhof des Punto Verde an der Herdstraße verlegt. Ebenfalls in diesem Jahr nicht von der Partie ist der Eventkeller, dafür kommt das Twist wieder dazu.

Bevor es in die einzelnen Lokalitäten geht, ist zunächst am Samstag ab 16 Uhr ein Warm-Up mit Musik vom Plattenteller geplant. Auflegen werden hier DJ Bobbin Hearse & DJ Crazy Andy. Im Anschluss ab 18 Uhr spielen Boppin‘B auf der erstmalig aufgestellten Bühne an der Karlstraße vor der Hofapotheke, wo sich die Besucher dann gemütlich auf dem ganzen Hanselbrunnenplatz tummeln können.

Ausgelassene Stimmung mit den Bang Gang im Cafe Bar Centrale. Archivbild: Roger Müller | Bild: Roger Müller

Ab 20.30 Uhr geht es dann in den Kneipen der Innenstadt rund. Die Initiatoren jedenfalls freuen sich schon riesig. „Klasse auch das wir in diesem Jahr sechs Bands auf der Lineup haben, die noch nie in Donaueschingen spielten“, so Kai Sauser. „Und dass wir mit Boppin‘B beim Open Air auf der Karlstraße mit eine der bekanntesten Bands der Szene dabei haben, freut uns umso mehr“, ergänzt Patrick Bommer.

Hexen helfen mit

Unterstützt an den Abendkassen der einzelnen Lokale werden die Jamboree-Macher von den Buchberghexen, und beim Ausschank am Open Air von den Stadthexen.

Rückblick: Getanzt wird auch in der alten Hofbibliothek bei den Luisville Boppers. | Bild: Roger Müller

„Es sind jedes Jahr fast dieselben Sponsoren, Helfer und Gönner, so macht das Ganze richtig Spaß. Man kennt sich, unterstützt sich und feiert zusammen“, so Sauser. Wer noch nicht die richtigen Tanzschritte für den Samstag drauf hat, der kann bereits von 14.30 bis 15.30 Uhr an einem Boogie & Rock‘n‘Roll- Workshop für Einsteiger im Twist teilnehmen.

Die Auftritte Folgende Bands spielen am Samstag in folgenden Lokalen: Black Raven (Irish Pub), Dusyt Dave & The Heart Attacks (Twist), The Bang Gang (Bar Centrale), The Spuny Boys, (Alte Hofbibliothek), Jake Calypso gastiert (Twist Hoch 2), Deadbeatz (Bräustüble), Strike (Punto Verde). Die Bands kommen aus Frankreich, Österreich, Schweiz, Italien und Deutschland. Am Freitag spielen Slapbacks im Irish Pub, und Ramblin Wolf & the Backyard Dogs im Twist Hoch 2.

Doch der Rockabilly-Musik nicht genug, schon am Freitag spielen die ersten beiden Bands zur Einstimmung auf das große Partywochenende. Ab 21 Uhr treten die Österreicher Slapbacks im Irish Pub auf, parallel spielen Ramblin Wolf & The Backyards Dogs im Twist Hoch 2. Der Vorverkauf ist bereits gestartet, ein Kombiticket für Freitag und Samstag kostet 17 Euro inklusive Gebühren.

Wer nur am Samstag von Haus zu Haus ziehen möchte, ist mit 13 Euro dabei. Am Freitag gibt es nur eine Abendkasse, hier werden sechs Euro fällig. Wer sich die jeweiligen Vorverkaufsgebühren von zwei Euro sparen möchte, kann zudem in allen Bandlokalen Tickets erwerben.

Auch am Sonntag ist viel los

Wer am Sonntag dann rechtzeitig ausgeschlafen hat, kann ab 13 Uhr neuerlich in die Stadt pilgern, dort ist dann bis 18 Uhr das Frühlingsfest mit Automobilsalon, sowie dem verkaufsoffenen Sonntag und dem internationalen Museumstag im Städtedreieck. Auf der Open Air Bühne beim Hanselbrunnenplatz gibt es zudem noch Livemusik. Die Karlstraße wird dann ab 16 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.