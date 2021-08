Das Kürzel CHI steht für Concours Hippique International: ein hochkarätiges, internationales Reitturnier. Der CHI 2021 in Donaueschingen ist auf Kurs. Nachdem im letzten Jahr ein CHI Spezial – nur mit Dressur – ausgerichtet wurde, werden in diesem Jahr auch die Springreiter wieder satteln.

Lediglich auf die besonders beliebten Kutschfahrwettbewerbe muss verzichtet werden, die Corona-Pandemie bestimmt hier ein stückweit die Wettbewerbe. „Wir können nicht tausende Besucher besonders beim Geländemarathon am Samstag mit den Hygienevorschriften aufgrund von Corona zulassen“, erklärt der Turnierchef Kaspar Funke.

Dennoch verliefen die Gespräche mit der Stadt Donaueschingen sehr positiv, Stand heute haben 3000 Besucher gleichzeitig bei den Spring- und Dressurwettbewerben auf dem Gelände im Schlosspark Zutritt. Dabei gelten die allseits bekannten drei G, Schnelltestmöglichkeiten sind vor Ort gegeben. Doch nicht nur die Corona-Regeln beherrschen das Turniergeschehen, vielmehr wird dem Publikum sportlich sehr viel geboten werden.

Sichtung zur EM

Einige Nationen nutzen die Springwettbewerbe als offizielle Sichtung zur Europameisterschaft, die vom 30. August bis 4. September in Riesenbeck stattfindet. Denn die Springen in Donaueschingen finden wie die EM auf Rasen statt, und nicht wie beispielsweise bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Sand.

Unter anderem haben die Equipen von der Schweiz, Italien, Niederlande und Belgien ihre EM-Sichtung für Donaueschingen angekündigt. Auch Bundestrainer Otto Becker will seine Rasenspezialisten in Augenschein nehmen.

Bei den Ausstellern musste man ebenfalls coronabedingt Abstriche machen, dennoch freut man sich beim Turnierveranstalter Escon Marketing auf deren vierzig Teilnehmer; „alles wird mit gebührendem Abstand aufgebaut sein“, betont Niklas Droste. Auf Wettbewerbe unter Flutlicht muss ebenso verzichtet werden wie auf ein Rahmenprogramm. Das VIP-Zelt wird zwar größer, doch dies ist den Abstandsregelungen geschuldet. Auch die Amateurwettbewerbe der Kinder und Jugendlichen müssen entfallen.

Erfreulich für die Veranstalter um Turnierchef Kaspar Funke sind die Fernsehübertragungen am Samstag und Sonntag. Neben dem SWR ist nun auch noch Skye aufgesprungen, so wird der Große Preis in diesem Jahr nicht schon um 11 Uhr ausgetragen, sondern zur „Prime Time“ am Sonntagnachmittag, und dort gegen 17.15 Uhr enden. „Und somit haben wir ein Turnierende mit dem Großen Preis am Sonntag, in den letzten Jahren kamen im Anschluss immer noch weitere Springen, da der Große Preis aufgrund der Fernsehübertragung sehr früh ausgetragen werden musste“, so Funke.

2020-Tickets gelten

Der Veranstalter weist auf einen Service hin, den diesjährige Reitturnier-Besucher in Anspruch nehmen können. Wichtig für alle, die ihre Tickets von 2020 nicht zurückgegeben haben, ist: Sie sollten immer den Abschnitt vom jeweiligen Turniertag von 2020 mit an die Kasse bringen. Dann wird dieser automatisch in ein gültiges Ticket von 2021 umgetauscht.