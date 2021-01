Wenn die Spieler des Vereins Schwarzwald-Cego darauf angesprochen werden, wann denn wieder Schwarzwald-Meisterschaften ausgetragen werden, dann verweisen sie während der Pandemie auf Online-Cego. Wo es das gibt und was es damit auf sich hat.

Alle ist anders in Corona-Zeiten. Etliche Läden und Geschäft sind geschlossen. Besuche bei Freunden sind nicht mehr so möglich, wie gewohnt. Der Gang in die Kneipe ist nicht möglich. Ein leckeres Essen kann im Restaurant lediglich bestellt und dann